ЕС ввел новые санкции против России 4.08.2017, 17:19

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Партнеры Siemens в России и чиновники Минэнерго попали под санкции.

Евросоюз ввел санкции против троих россиян и трех компаний в связи с поставкой турбин Siemens в Крым. Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Совета Евросоюза.

Под санкции попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, глава отдела министерства Евгений Грабчак, руководитель «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

В числе компаний, в отношении которых ввели ограничения, оказались ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и «Интеравтоматика» – партнеры Siemens в России.