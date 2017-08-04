11 удачных находок, которые превратили обычных людей в богачей 4 4.08.2017, 17:28

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Иногда в груде бесполезного хлама можно наткнуться на удивительные вещи стоимостью в целое состояние.

И пока охотники за ценностями выискивают раритеты, на некоторых счастливчиков они сваливаются сами. AdMe.ru собрал именно такие невероятные истории.

11. Кинопостер

На рынке в Саммервилле Лаура Стоуфер купила копию афиши одного из старых фильмов и уже дома догадалась отделить от нее картонную основу. Внутри обнаружился постер фильма «На западном фронте без перемен», который оценивается в $ 20 тыс.

10. Винтажные часы Jaeger-LeCoultre

В небольшом магазинчике в Финиксе Зак Норрис умудрился купить редкие винтажные часы Jaeger-LeCoultre 1959 года за $ 6. А чуть позже успешно продал их за $ 35 тыс.

9. Бейсбольная карточка

Пожилая дама Бернис Калего, прибираясь в своем доме, нашла старую фотографию бейсбольной команды. Предприимчивая старушка выставила карточку на eBay за $ 10. В итоге Бернис получила больше $ 75 тыс., когда подлинность карточки подтвердила Ассоциация по ценным бумагам.

8. Хартфордширский клад

Пока одним годами не везет, другие с первой попытки срывают джекпот. Англичанин Уэсли Каррингтон купил самый простой металлоискатель и в первый же день нашел 55 золотых римских монет в лесу Сент-Олбанса, Хартфордшир, на сумму $ 260 тыс.

7. Картина «Магнолии на золотом бархате»

Житель штата Индиана купил картину, чтобы прикрыть дыру в стене. А через несколько лет, играя в настольную игру-аукцион, обнаружил карточку с шедевром в том же стиле. Пригласив эксперта, счастливчик узнал, что стал обладателем ранее неизвестной картины Мартина Джонсона Хеда стоимостью в $ 1,2 млн.

6. «Ваза с красными маками» Ван Гога

Семейная пара из Висконсина приобрела копию картины Ван Гога «Ваза с красными маками». Репродукция была настолько хороша, что вызвала у супругов подозрения, которые подтвердил оценщик: на самом деле пара купила оригинал 1886 года, стоимость которого равняется $ 1,4 млн.

5. Пенни 1974 года

Роберту Лоуренсу в наследство от отца осталась коллекция монет в коробке из-под сэндвича. Там нашелся пенни 1974-D, который сначала оценили в $ 300, пока не выяснили, что монетка алюминиевая. Таких было выпущено всего 10, и все они считались уничтоженными. Стоимость такого пенни — $ 2 млн.

4. Виски 1917 года

Брайан Фит нашел на своем чердаке тайник с 13 бутылками виски 1917 года. Эксперты оценили «клад» в $ 2,6 млн, а счастливчик заявил, что не станет продавать столь ценные экземпляры, а разопьет их с друзьями, когда бутылкам исполнится по сто лет.

3. Фигурка по заказу Николая II

Джордж и Бетти Дэвис из Нью-Йорка занялись разбором хлама на чердаке и обнаружили человеческую фигурку, которая показалась им ценной. Оказалось, что это редкая камнерезная фигурка работы Фаберже, созданная по заказу Николая II. Фигурка ушла с молотка на аукционе Stair Galleries за $ 5,2 млн.

2. Необыкновенная жемчужина

Филиппинский рыбак застрял на скалах возле острова Палаван. Освобождая якорь, он нашел огромного моллюска, а внутри него — жемчужину весом в 34 килограмма. Десять лет рыбак хранил это сокровище под кроватью, пока не случился пожар. Сейчас гигантская жемчужина оценивается в $ 35 млн.

1. Акции Coca-Cola

Тони Мэрон потратил $ 5 на гаражной распродаже, купив коробку документов, а получил целое состояние — среди бумаг он обнаружил вексель на 1625 акций Palmer Union Oil. Оказалось, что после многочисленных слияний эти акции дают право на владение 1,8 млн акций Coca-Cola и оцениваются в $ 130 млн.