Михаил Пастухов: Осенью начнутся публичные выступления «тунеядцев» 5 4.08.2017, 17:37

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Михаил Пастухов

Власти ждет ответная социальная реакция из-за обновленного декрета о «тунеядцах».

Обновленный декрет о «тунеядстве» понуждает граждан к труду, устанавливает неравенство всех перед законом и вторгается в личную жизнь каждого белоруса.

Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов рассказал belprauda.org о планах властей модернизировать “декрет о тунеядстве” и механизме его реализации.

- Кампания понуждения беларусов к труду понуждается, только под благовидными предлогами. Главная установка состоит в том, чтобы «армию тунеядцев» в 300 тысяч человек, по подсчетам правителя, заставить работать. А не захотят работать – лишить их государственных услуг, которые оказываются гражданам. «Бесплатных» услуг, как считается: предоставление пенсий, различных выплат, медицинская помощь и прочее.

Как ни крути, а выходит нарушение принципа равенства граждан перед законом: одни граждане будут получать «льготы» от государства, а других граждан будут лишать «льгот» только по той причине, что в силу определенных причин гражданин не может работать на родное государство. Это форма дискриминации граждан.

Государство берет на себя функцию сыщика, следящего за каждым гражданином: заводится досье всех и каждого с момента рождения: где родился, что окончил, где работает, сколько получает, привлекался, осуждался, выезжал за границу, замечен – не замечен в порочащих связях. Государство вторгается в сферу личной жизни граждан. Такие действия нарушают Конституцию, а Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за нарушение тайны личной жизни. Предполагается, что государство должно с уважением относиться к личности, создавать все необходимые условия для жизни, считаться с его достоинством, стремлениями, а здесь навязывается неравная субординация: государство – начальник, граждане – зависимые от начальства люди. По большому счету, выстраиваются взаимоотношения по принципу «рабовладелец» и «рабы».

В трех названных аспектах проявляется нарушение исходных принципов, которые закрепляются в Конституции и белорусском законодательстве. Фактически речь идет о том, чтобы заставить неработающих работать, что является формой принуждения к труду; граждане делятся на «своих» и «чужих» (одни граждане пользуются «льготами» государства, другие лишаются их по той причине, что отказываются работать на государство); заводится досье на каждого человека со всеми тайнами его личной жизни, что является вторжением государства в личную жизнь граждан.

- Какую реакцию в обществе может вызвать обновленный декрет?

- Реализация декрета предполагается с 1 октября 2017 года.

Сейчас народ пребывает в летней спячке, в зное, поэтому будет смотреть на декрет как на проявление погоды – хорошая, плохая, штормовая. Если же реализация декрета снова серьезно будет ущемлять права граждан, думаю, народ опять начнет проявлять недовольство, возможны публичные выступления «тунеядцев». В любом случае, такой нормативный акт противоречит интересам граждан, нарушая их права. Значит, следует ждать ответной социальной реакции.