Беларусь из «оазиса для бизнеса» превратилась в пустыню 4 4.08.2017, 18:09

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Инвестиционный климат не сулит инвесторам ничего хорошего.

В 2014 году наша страна была на 57-й строчке в списке стран, то в 2015-м – уже на 44 месте, а в 2016-м – и вовсе на рекордной 37-й позиции, пишет «Салiдарнасць».

На фоне такой оптимистичной статистики белорусам оставалось лишь радоваться и ждать, что через год-два страна превратится в настоящий рай для предпринимательства. Однако данные свежего исследования, проведенного американским изданием U.S. News & World Report совместно с Уортонской школой бизнеса, говорят о ровно противоположном.

В частности, согласно данным аналитиков, Беларусь оказалась на 4-м (с конца) месте среди лучших стран мира для открытия бизнеса. Рейтинг составлялся на основе опроса более 6 тысяч деловых людей.

Среди причин, по которым эксперты поставили нашу страну в конец рейтинга, отмечаются: высокие цены, сложные бюрократические процедуры, высокие производственные затраты, затрудненная связь с остальным миром и другие.

Ниже Беларуси в рейтинге расположились лишь три страны, две из которых нам хорошо знакомы – это Россия и Иран.