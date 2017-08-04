Макс Корж проехал по минским улицам в новом клипе 1 4.08.2017, 18:25

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Макс Корж

Кроме того, в клипе снялся отец белорусского рэпера.

Макс Корж выпустил новое видео на ремикс песни "Малый повзрослел 2.0 (Розочка remix)". Съемки клипа проходили в Минске. В ролике замечены районы Грушевка, Немига, проспект Победителей, улица Октябрьская, торговый центр "Монетка" на Комаровке. Кроме того, в клипе снялся отец Макса Анатолий, пишет «Еврорадио».

В социальных сетях Корж пообещал "скоро много всего". Музыкант в том числе подразумевает концерт в "Минск-Арене" 16 декабря, где собирается представить новую программу "Малый повзрослел ч.2".

"На этот раз я хочу смешать ту безумную энергию, полученную на предыдущих флэтах, с неповторимым теплом, что поселилось у нас еще со времен тех первых небольших концертов в Минске, и получить лучшее, что у нас когда-то было, — пишет Корж. — Как это будет выглядеть, самому интересно".

Также Макс Корж обещает поклонникам "новые треки в сентябре". "Малый повзрослел" — песня с последней, четвертой по счету пластинки Коржа "Малый повзрослел, ч.1", которая вышла в ноябре 2016-го. Ожидается, что вторая часть альбома выйдет в сентябре.