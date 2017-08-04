В Кремле рассказали о двухчасовой «погоне» Путина за щукой 21 4.08.2017, 18:41

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Владимир Путин

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

История чем-то напоминает пиар-ход с амфорами.

Во время визита в Туву Путин нырял за щукой. Чтобы поймать ее, президенту понадобилось два часа. Президент нырял с видеокамерой, Песков пообещал опубликовать видео на сайте Кремля, пишет rbc.ru.

Президент России Владимир Путин с 1 по 3 августа провел два дня в Туве, где рыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился», — уточнил Песков.

Путин занимался подводной охотой с маской и трубкой в гидрокостюме и нырял с камерой Go Pro. «Эти кадры мы сделаем доступными для всех в понедельник», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, во время поездки в Туву Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин, а также глава Тувы Шолбан Кара-оол. Ранее Песков говорил, что Путин смог поймать в Южной Сибири рыбу, но точную информацию обещал предоставить позже.

Сейчас президент находится в Бурятии, уточнил Песков. Свой визит в регион он начал с посещения Байкала, где выпустил в озеро мальков омуля.

В субботу, 5 августа, Путин посетит Киров. Там он проведет заседание совета по развитию местного самоуправления, а также обсудит проект «Бережливая поликлиника», рассказал пресс-секретарь.

Во время посещения Бурятии к Путину обратился местный житель и спросил, планирует ли он баллотироваться в президенты в 2018 году. Путин в ответ пообещал подумать об этом.

Президент также провел совещание по вопросам экологического развития Байкала. Он поручил Генпрокуратуре начать проверки обстановки у озера на предмет ущерба экологии. Путин при этом подчеркнул, что в проверках «меру нужно знать».

Напомним, это не первая удача главы России. Так, еще будучи премьером, Владимир Путин во время посещения археологического раскопа на месте древнегреческого города Фанагория в 2011 году опустился на дно Таманского залива с аквалангом, откуда поднял две амфоры. Кадры с Путиным и амфорами облетели мировые СМИ. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вынужден был признать, что это постановочные кадры.