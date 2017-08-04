Видеохит: В США поезд Илона Маска разогнали до 310 км в час 6 4.08.2017, 18:50

Американская компания провела первые испытания сверхскоростного поезда в условиях вакуума.

Компания Hyperloop One, в совет директоров которой входит основатель фонда Caspian VC и председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, провела закрытые испытания прототипа капсулы XP-1, пишет segodnya.ua.

На испытательной площадке DevLoop в пустыне Невада прошел второй этап тестирования системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде. Прототип нового вида транспорта разогнался до скорости практически 310 км/ч, передает RT.

Как пишет BFM со ссылкой на Techcrunch, это самая большая скорость, которую удалось на данный момент развить во время испытаний разных вариантов системы Hyperloop, в том числе с учетом конкурса проектов, проведенного компанией SpaceX.

Капсула сделана из алюминия и полимерных композиционных материалов. Ее длина составляет 8,7 метра. В ходе испытаний вакуумный транспорт прошел в общей сложности почти 437 метров (общая протяженность тестовой трассы — 500 метров).

Hyperloop One — одна из компаний, работающая над реализацией идеи Илона Маска о скоростной транспортной системе, в которой поезда должны передвигаться по трубам с низким давлением. Проект предполагает, что поезда будут развивать скорость более 1000 километров в час. Hyperloop One намерена построить транспортную систему, в частности между Дубаем и Абу-Даби; планируется, что эти 160 километров поезд сможет преодолевать за 12 минут.