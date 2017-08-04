Самые интересные однодневные туры по Беларуси 4.08.2017, 19:13

В нашей стране есть места достойные того, чтобы их увидеть.

Кp.by подобрала для вас несколько туров одного дня, которые не только порадуют достопримечательностями, но и позволят освежиться, организовать пикник, да и просто понежиться в живописном месте на лоне природы

Гервяты и Сорочанские озера

Это сейчас Островецкий район звучит в сводках новостей больше как место строительства АЭС. А мы вам рекомендуем посетить величественный костел Святой Троицы в деревне Гервяты. Он входит в тройку самых высоких в стране. Высота колокольни - 61 м. Это один из лучших наших соборов, построенных в неоготическом стиле. А в 20 км от Гервят находится ландшафтный заказник «Сорочанские озера» - 14 озер, связанных в ожерелье нитью ручьев и протоков, растянулись на 20 км. Самые популярные туристические стоянки на озерах Кайминском и Тумском. Места здесь таинственные. В лесной чаще можно увидеть старообрядческую церковь, часовню-усыпальницу, руины старой каменной мельницы…

Расстояние от Минска - 180 км.

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Коссово и Паперня

Коссовский дворец, расположенный в Ивацевичском районе, воевода Казимир Пусловский начал строить в 1838 году. Каждая из 12 башен символизирует месяц года, а четыре центральные - самые урожайные месяцы: май, июнь, июль и август. Во дворце было более 130 комнат. И все они располагались так, что каждый год два с половиной дня солнце освещает полностью одну комнату. На замок можно полюбоваться пока только снаружи - ведь он сейчас находится на реставрации. Зато можно посетить расположенную рядом музей-усадьбу Тадеуша Костюшко. В 30 км находится живописное озеро Паперня, по дороге на которое можно полюбоваться красотами дворца в Ружанах.

Расстояние от Минска - 230 км

Пинск и Пина

Этот город называют столицей Полесья, и даже если кто-то из полешуков не согласен, съездить туда стоит и несогласным. Город приятно поразит вас своей исторической частью и архитектурными достопримечательностями, среди которых отметим Богоявленский братский монастырь (там сейчас музей Полесья), Францисканский костел, Пинский некрополь, историческую застройку XIX века. Искупаться можно на пляже реки Пины, а затем прокатиться на теплоходе.

Расстояние от Минска - 300 км

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Новогрудок и Свитязь

В Новогрудке - первой столице Великого княжества Литовского - можно посетить сохранившиеся башни замка, Николаевскую церковь и Михайловский костел, а также дом-музей Адама Мицкевича. Интересен и Фарный костел, где некогда состоялось венчание короля Ягайло с Софьей Гольшанской.

В 20 км от Новогрудка находится воспетое поэтами озеро Свитязь. По форме оно напоминает блюдце - 1,7 км в длину и 1,6 км в ширину. Вода прозрачная, а песчаные берега переливаются золотом. Не зря в этих местах любили отдыхать поэты Адам Мицкевич и Андрей Вознесенский. Вокруг озера тропинка протяженностью 5 км.

Расстояние от Минска - 150 км

Глубокое и Долгое

В Глубоком (Витебская область) посетите собор Рождества Богородицы и Троицкий костел. Также на кладбище в Глубоком есть могила Мюнхгаузену, но не того самого, а его родственника. Если интересуетесь военной историей, то сходите к перешейку между озерами Свядово и Долгое - там Красная Армия впервые применила танки.

Одна из главных достопримечательностей - озеро Долгое, самое глубокое озеро Беларуси, его даже называют белорусским Байкалом.

Его котловина напоминает узкое ущелье, ширина которого около 400 метров, а длина - 7 километров. Наибольшая его глубина (57 м) - в самом широком месте, недалеко от деревни Зябки.

Расстояние от Минска - 170 км

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Залесье и Свирь

Государственный деятель и композитор Михал Клеофас Огинский прожил в Залесье (Сморгонский район) более 20 лет. Вероятно, именно здесь он написал свой знаменитый полонез «Прощание с родиной». В музее-усадьбе 13 залов, в которых можно познакомиться с историей рода Огинских и узнать об исторических событиях ХIХ века.

А на обратном пути обязательно побывайте на одном из самых больших озер Беларуси - Свирь. Его длинна 14 км, а протяженность береговой линии 31 км.

Расстояние от Минска - 180 км

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Лынтупы и Голубые озера

Вокруг Голубых озер, что расположены в Поставском и Мядельском районах, есть несколько деревень с богатой историей. Так, в Лынтупах сохранилось несколько архитектурных памятников: костел Святого Андрея, башня-коптильня, усадебный дом Бишевских и оригинальный арочный мост. А например, деревня Комарово примечательна сохранившейся усадьбой Старжинских. А на входе в усадьбу стоят гранитные столбы. Как ни пытались, но, к счастью, распилить их так не смогли. Говорят, если приложить к столбу руку и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

По Голубым озерам (их 13) проходит экологическая тропа. В некоторых местах высота холмов над уровнем воды составляет около 50 метров.

Расстояние от Минска - 180 км