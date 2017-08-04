Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что 4.08.2017, 19:48

Дело «профсоюзов» имеет явно политический характер.

Офис профсоюза РЭП на улице Кульман, в котором 2 августа состоялся обыск, полностью возобновил работу, несмотря на конфискацию оргтехники. Председатель профсоюза Геннадий Федынич ведет телефонные разговоры с партнерами, ему звонят из Женевы, из Международной организации труда. На прием к профсоюзному юристу Юрию Белякову приходят посетители.

Отчасти в офисе уже навели порядок. О недавнем обыске, который провели сотрудники Департамента финансовых расследований, напоминают только раскуроченные системные блоки, выломанные двери в кабинет главного бухгалтера и поврежденные деревянные панели в приемной председателя.

«Никаких документов нам не показали, кроме постановления прокурора о возбуждении уголовного дела»

Лидера профсоюзов Геннадия Федынича «Свабода» застала в пятницу утром в рабочем кабинете. Он сильно занят: десятки звонков на стационарный телефон, так как мобильный изъяли. Говорит, что офис работает в обычном режиме:

- Несмотря на позавчерашний погром, изъятие оргтехники, работу возобновили. В трех кабинетах уже работает интернет. Сегодня уже человек 6 пришло за консультацией - так что работаем в штатном режиме. Команда есть, команда будет работать. В понедельник собираем собрание активистов.

- Сегодня решится вопрос с мерой пресечения для вашего бухгалтера и председателя Минской городской первичной организации профсоюза РЭП Игоря Комлик. Чего можно ожидать?

- Только на три дня Департамент финансовых расследований может задержать человека для проведения допросов, дальше дело передается в Следственный комитет и определяется мера пресечения еще на 10 дней. А через 10 дней должно быть предъявлено обвинение, и прокурор может определить меру пресечения всем остальным подозреваемым, и мне тоже. Так что пока не будем гадать и делать прогнозы. Все может быть. Я готов к любому развитию событий.

- А какие документы вам показали, в чем конкретно обвиняют?

- Никаких документов нам не показали, кроме постановления прокурора о возбуждении уголовного дела. Никто из нас ни с какими материалов не знакомился. Прозвучало лишь, что дело за 2011 год. Сказали, с понедельника начнется движение.

«Подоплека дела чисто политическая»

- В газете «СБ-Беларусь сегодня» появилась интервью начальника ДФР Игоря Маршаллова, который говорит: «должностные лица« независимой профсоюзной организации в нарушение законодательства открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках, на которые постоянно поступали сотни долларов ... »И что никакой политической «подоплеки нет».

- Лично мое совесть чиста. Федынич ни одной профсоюзной копейки себе в карман не положил. Когда делали обыск и описывали имущество, кроме машины 1998 году, телевизора и музыкального центра, и описывать было нечего. Поэтому я абсолютно спокойно себя чувствую. Но мы знаем, в какой системе мы живем.

Так, ДФР также работает и хочет cтрести с нас налоги, которые, на их взгляд, мы не заплатили. Но должна быть доказательная база. Можно говорить о тысячах невыплаченные налогов, о миллионах прибылей, но это только слова. Пока нам ничего не представили, никаких доказательств, документов.

Такое внимание к нам связана с усилением позиций самого РЭПа. РЭП - это одна из немногих действующих организаций, которая не на словах, а на деле помогает людям. И люди это тоже знают - приходят и рабочие, и безработные, и инвалиды, и многодетные матери. К нам постоянно обращаются за помощью, и мы выиграем в судах дела. За прошедший год мы помогли людям вернуть 1,5 миллиарда неденоминированных рублей, которые им недоплатили работодатели. Весенние акции также сыграли свою роль. Много наших активистов наказали огромными штрафами, сутками. Здесь все в комплексе. О нас народ знает, нам верят. Так что подоплека «наезда» на нас политическая, что бы ни говорили руководители ДФР.

«Жена тяжело переживает морально, но при обыске шутила»

- А почему был такой «карнавал» при вашем задержании в собственной квартире? Зачем серьезным людям с удостоверением солидной структуры нужно было переодеваться в форму коммунальных служб? Они как-то объясняли?

- По моему мнению, если в дверь звонит человек в форме сотрудника ЖЭСа, ему всегда открывать дверь.

- А как ваши домашние, жена восприняли обыск?

- Жена тяжело переживает морально, была в шоке, она никогда с таким не сталкивалась. До сих пор еще убирает квартиру, наводит порядок, так перетрясли все: обыск длился с 9 до 15 часов. При их жена пошутила: «Если вы к нам пришли с обыском, то мой муж заслуживает, чтобы ему еще при жизни мемориальную доску установили на доме». Но работали они профессионально, очевидно, что они готовились.

- А почему вытащили из нафталина старое дело 2011 года?

- Пожалуй ничего «накопать» не смогли. Срок дел по налогам - 7 лет. 2018 год - и все.

Профсоюз РЭП выигрывает до 90% дел

В офисе в это время идет работа. Девушки наводят порядок, а юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков принимает уже четвертого с начала дня посетителя:

«Вот сейчас сидит человек. Казалось бы, простое дело. Человек увольнялся, ему недоплатили зарплату, не выплатили по больничному листу. Мы обратились в суд, который принял решение: выплатить все деньги работнику и взыскать с нанимателя три средние заработные платы за то, что он не выплатил по контракту зарплату. Но фирма решила сделать этого "жалобщика" хулиганом - оформили документы, будто бы он совершил драку на работе, и знаменитая судья Центрального райсуда Виктория Шабуня наказала его штрафом в 10 базовых величин. Мы обжаловали решение в городском суде, дело выиграли. Мало того, еще прокурор Центрального района написал протест, что мало госпошлины взыскали с нанимателя: только две базовые за нарушение трудового законодательства. И городской суд добавил еще ».

Юрист Юрий Беляков говорит, что профсоюз РЭП много дел выигрывает - до 90%. В основном именно по трудовым спорам. Но много обращаются и по другим делам - гражданским, уголовным:

«Недавно к нам обратилась многодетная мать из Зельвенского района. Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла решение забрать четырех детей от матери, райисполком подтвердил. У председателя Деречинский сельсовета был конфликт с этой многодетной матерью, и они решили наказать мать через детей. Наши активисты и юристы добились отмены постановления райисполкома, детей вернули в семью.

Мы даже по уголовным делам представляем интересы людей. Был случай в Могилеве, когда подругу нашего профсоюза избил милиционер - он настолько сильно ударил пенсионерку, что сломал ей челюсть. Наш юрист представлял интересы потерпевшей. Два года тянется дело, и до сих пор милиционера не признали подозреваемым. От нашего представителя Александра Хамратова, который проявляет настойчивость, хотят избавиться, нам в профсоюз звонила следователь. Вообще, удивляет непрофессионализм, который демонстрируют правоохранительные органы.

Вот и сейчас, когда проводили обыск у нас в офисе, опрашивали и допрашивали людей. У представителей ДФР бланки документов с ошибками. То есть людей опрашивают как свидетелей, а на бланке написано: "подозреваемый". И указано: то, что ему стало известно в ходе следственных действий, нельзя разглашать. Люди, естественно, пугаются, что они уже "подозреваемые". Вот так давят на людей.