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Мэр Риги похвастался, как латвийская полиция помогла белорусам

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  • 4.08.2017, 20:11

Поездку в cтолицу Латвии белорусские туристы запомнят надолго.

На этой неделе с микроавтобуса белорусов, приехавших в Ригу, украли колеса. Об этом в своем «Фейсбуке» написал мэр латвийской столицы Нил Ушаков, пишет сайт телеканала «Белсат».

Также он рассказал, что полиция помогла белорусам приобрести через интернет новые шины с дисками. Кроме того правоохранители помогли с доставкой и установкой шин и дисков.

«Чтобы путешественники могли двигаться дальше», – объяснил Нил Ушаков.


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