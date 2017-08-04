Мэр Риги похвастался, как латвийская полиция помогла белорусам 2 4.08.2017, 20:11

Поездку в cтолицу Латвии белорусские туристы запомнят надолго.

На этой неделе с микроавтобуса белорусов, приехавших в Ригу, украли колеса. Об этом в своем «Фейсбуке» написал мэр латвийской столицы Нил Ушаков, пишет сайт телеканала «Белсат».

Также он рассказал, что полиция помогла белорусам приобрести через интернет новые шины с дисками. Кроме того правоохранители помогли с доставкой и установкой шин и дисков.

«Чтобы путешественники могли двигаться дальше», – объяснил Нил Ушаков.