Маккейн-победитель Георгий Эрман

4.08.2017, 20:16

Джон Маккейн

Позиция американского сенатора нашла отклик в Конгрессе США.

В среду президент США Дональд Трамп вынужден был подписать закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи - "О противодействии противникам США посредством санкций". Свое негодование президент выразил уже во время подписания. "Хотя я поддерживаю жесткие меры, призванные наказать и предотвратить агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, это законодательство - со значительными изъянами", - отметил он.

В заявлении для прессы, распространенном Белым Домом, Трамп объяснил, что закон посягает на полномочия исполнительной власти, то есть, в первую очередь, его полномочия. "Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот законопроект усложняет для США удачные сделки для американского народа и будет сближать Китай, Россию и Северную Корею. В рамках нашей Конституции иностранные дела являются прерогативой президента. Этот законопроект докажет мудрость этого выбора", - подчеркнул хозяин Белого Дома.

Изливать свое недовольство Трамп продолжил сегодня. "Наши отношения с Россией находятся на очень низком уровне и несут опасность. Вы можете поблагодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут одобрить решение по здравоохранению!", - разнервничался он в Twitter.

Этот выпад выглядит как признание собственного бессилия, и демонстрирует непонимание президентом США степени ухудшения его собственных позиций. Конгресс действительно лишил президента возможности влиять на один из ключевых вопросов российско-американских отношений, и изменить это решение Трамп не сможет. Более того, это ограничение влияния президента на внешнюю политику скорее всего не будет последним.

Уже сейчас СМИ информируют о подготовке законопроекта, который будет ответом на нарушения Россией договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года, в связи с разворачиванием крылатых ракет наземного базирования, которые угрожают союзникам США. Законопроект может стать новым предметом конфликта между Белым Домом и Конгрессом. Даже опрошенные журналистами эксперты по американскому конституционному праву утверждают, что принятие законопроекта может быть вторжением в полномочия исполнительной власти по утверждению и расторжению международных договоров. Трамп конечно может защищать свои прерогативы, но ему придется и объяснить, как он пытается реагировать на нарушение Россией РСМД, а тут не обойтись без радикальных мер, которые вызовут словесный понос в Москве.

Независимо от судьбы этого законопроекта, к большому неудовольствию Трампа, американская внешняя политика будет и дальше ускользать из его рук и формироваться в соответствии с взглядами его умеренного оппонента - сенатора Джона Маккейна, призывающего к жестким мерам в отношении России. И причин для этого достаточно.

Во-первых, сказывается результат российской внешней политики последних трех-четырех лет. Неоднократно уже говорилось, что война в Украине, вмешательство в предвыборную кампанию в США, попытки дестабилизации ситуации на Западных Балканах - в Черногории, Боснии и Македонии - не пройдут бесследно для России. И сейчас происходит формирование единого для демократов, и республиканцев внешнеполитического подхода в отношении Кремля. Из него пока выпадает только сенатор-республиканец Рэнд Пол, традиционно выступающий за налаживание отношений с Россией, его соратники по Палате представителей, сенатор-пацифист Берни Сандерс и сам президент Трамп. Последний в своем заявлении по поводу санкций демонстративно не поставил Россию на один уровень с режимами-изгоями - КНДР и Ираном, хотя даже название принятого закона квалифицирует Москву как противника в одном ряду с Пхеньяном и Тегераном и напоминает о пресловутой оси зла.

Во-вторых, на ситуацию влияет реакция Трампа на расследование о российском вмешательстве в предвыборную кампанию в США и ситуация в Белом Доме. Увольнение директора ФБР Коми, критика назначенного самим Трампом министра юстиции Джеффа Сешнса, информация о встрече сына Трампа с российским юристом в ходе предвыборной кампании - история обрастает все новыми неприятными подробностями и повышает степень недоверия к президенту.

Политический хаос последних недель в Белом доме, в результате которого ушли в отставку пресс-секретарь Шон Спайсер и глава аппарата президента Райнс Прибус - важное звено в коммуникации с истеблишментом Республиканской партии - лишь добавил аргументации сторонникам сужения возможностей Трампа. Президент, который вызывает такое недоверие, не может навести порядок в своей команде и справиться с кадровым дефицитом в Госдепартаменте, не должен определять животрепещущие вопросы внешней политики.

Ну и наконец, "искусство сделок" Трампа на международной арене пока вообще никакого результата не принесло. О подвижках в отношении российско-украинского конфликта говорить не приходится. Северная Корея по-прежнему регулярно будоражит мир сообщениями о ракетных испытаниях.

Китай все также не демонстрирует решительности в давлении на Ким Чен Ына, несмотря на все просьбы Белого Дома. В Сирии США приняли правильное решение - отказать в поставках оружия так называемых "умеренным исламистам" и сосредоточиться на поддержке курдов - единственного адекватного союзника Запада на сирийской земле. В то же время не трудно догадаться, что это решение облегчит режиму Асада и россиянам задачи, и нет никаких гарантий, что покончив с "умеренными исламистами", диктаторский режим не повернет оружие против курдов, защищающих свои города и села. Это тот самый случай, когда американская администрация, исправляя ошибки прошлого, не ищет путей для предотвращения угроз в будущем.

В этих условиях и можно говорить о победе Маккейна над постепенно теряющим влияние президентом США. Закон о санкциях не был его персональным творением, за ним стояла двухпартийная поддержка демократов и республиканцев, но он явно стал символом победы его политической линии. В 2008 году во время борьбы за пост президента между Обамой и Маккейном, радикальные взгляды последнего в отношении путинского режима не встречали понимания ни у демократов, ни у большинства американских избирателей. Даже после войны в Грузии путинский режим был далекой угрозой, всех беспокоил экономический кризис и после провального правления Джорджа Буша-младшего большинству американцев меньше всего хотелось новых конфликтов, войн и принятия решений без согласования с союзниками. Спустя восемь лет из-за агрессивной политики Кремля и неуклюжих действий Трампа, взгляды Маккейна встречают все большее понимание и в Конгрессе, и в американском обществе.

Георгий Эрман, liga.net