«Харизму и страсть Минску могли бы дать евреи, татары и поляки» 4.08.2017, 20:35

Почему нашей столице не хватает национального колорита.

Иван Караичев написал пост, который идет наперекор нелюбви большинства к меньшинству, пишет сайт kyky.org:

- Мне не хватает национальных сообществ и культур, живших в Минске до революции. Я понимаю, что это очень серьезное историческое допущение: чтобы и Беларусь была, и дореволюционный расклад сохранился, и Второй Мировой войны не было. Но все равно городу не хватает переплетения религий, культур, взглядов и межнациональных браков. Не хватает особенных историй, основанных на этом.

Речь о тех, кто основательно пустил корни в Минске. Евреи, составлявшие примерно 40 процентов дореволюционного Минска, внесли бы в сегодняшний Минск суперхаризму. Они дали бы Минску энергию, оптимизм и страсть, которых так не хватает нашему городу в целом. Немига осталась бы цела, на месте стадиона «Динамо» сохранилось бы кладбище с середины 17 века, да и Холодную синагогу 16 века никто бы и пальцем не тронул. Не могло быть и речи о том, чтобы тронуть Осмоловку, потому что было бы принципиально иное отношение к исторической памяти. Передовые по меркам 19 века фабрики на нынешней Октябрьской могли бы стать впоследствии мировыми промышленными брендами.

Наши беларуские татары дали бы Минску вишенку на торте минской идентичности. Возможно, бизнес-связи с богатыми нефтедержавами не чета нынешним. Татары бы высоко котировались, стояли в торговле вместе с евреями, как это было на Нижнем рынке, делая наш город еще более бизнес-ориентированным. Их квартал входил бы во все гайды своим спокойствием, толерантным исламом, гостеприимством, а местный чакчак получил бы первые в истории 10 кокобаев.

Беларусь была бы страной, известной своими многочисленными бизнес-инициативами, смелостью и инновациями в результате сложившейся системы, а не подвига отдельных героев.

Польская община дала бы Минску новые соборы, которые входили бы в список must see. Мы никогда не увидим эти соборы, но они были бы мостиком в Европу, как и лютеранская – маленькая, но гордая община. Они задавали бы (как и 19 веке) тренд благотворительности. Христианская часть Минска имела бы куда более разнообразные имена и династии. Это только навскидку – было бы гораздо больше всего. Никто бы никогда не раскапывал кладбище на Лютеранской – этот пятачок города тоже остался бы нетронутым.

В этой обстановке боязнь русского мира была бы невозможной. Русская община имела бы в таком контексте ярко выраженные черты и достойное место в обществе.

Город бы гудел, город бы не спал, мы бы увидели принципиально иные приоритеты и принципиально иную, настоящую толерантность. Причем в обоих направлениях – уверен, что все общины с уважением бы относились к беларусам и к мове.

Я прекрасно понимаю, что это мечты, имеющие весьма условное отношение к реальности. Сказка. Этого всего нет, хотя мы знаем, что поворотов у истории множество. А значит, это могло бы быть, если бы карты легли по-иному. И ладно политика. Я уверен, что, сохранись эти сообщества, Минск был бы гораздо более пассионарным. То, к чему наша столица медленно-медленно подбирается сейчас после всех исторических потерь.