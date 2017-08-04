Сколько времени и денег надо, чтобы узнать — шляхтич ты или крестьянин 7 4.08.2017, 20:51

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Фото: tut.by

Белорусы начали серьезней относиться к своим корням.

Если в 90-х годах в читальный зал Национального исторического архива Беларуси записывалось по 100 человек в год, то в последнее время читательские билеты получают не меньше — 1 000. Очереди не только в читальный зал, но и к специалистам, которые проведут генеалогическое исследование за деньги. В архив приходят запросы не только из Беларуси, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Есть даже запросы из Аргентины, Австралии, Израиля, США. The Village Беларусь выяснил, как найти свои корни и сколько времени и денег понадобится, чтобы составить свою родословную.

Где искать?

В Беларуси найти свои корни можно в двух исторических архивах — в Минске и Гродно. Генеалогические документы, которые они содержат, охватывают период до 1917 года. В Национальном историческом архиве Беларуси хранятся сведения по территории, бывшей Минской, Витебской и Могилевской губерниями Российской империи, а в Национальном историческом архиве Беларуси в городе Гродно — информация по Гродненской губернии (в том числе по Брестскому, Кобринскому и Пружанскому уездам). Если предки жили в Виленской губернии, стоит ехать в архив в Вильнюсе. Есть документы по беларуским землям и в Санкт-Петербурге.

К генеалогическому исследованию нужно как следует подготовиться. Если у вас сведений по вашим предкам до 1917 года не имеется, возможно, придется начинать поиски с государственных архивов областей, областных и районных архивов органов ЗАГС.

«Нужно собрать максимально полные поисковые сведения о своих предках: фамилии, имена, отчества, годы и места рождения и смерти, их вероисповедание. Чаще всего этих сведений под рукой нет. Поэтому нужно опросить самых пожилых родственников, съездить в места, откуда родом ваши родители. Возможно, чтобы уточнить годы умерших родственников, придется посетить кладбища, где похоронены предки. Не будут лишними и сведения о братьях и сестрах, семейные легенды о наличии земли, дворянского титула», — рассказывает директор государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси» Дмитрий Яцевич.

Если документы есть, но сведений о ваших предках в них не оказалось, что редко, но все же может случиться, предоплату не вернут. Ведь поиск по документам архива проведен и время на работу потрачено!

Национальный исторический архив Беларуси хранит более миллиона дел. Сколько всего в них содержится документов — не знает никто. Самые древние — пергаментные грамоты XIV–XVI веков. Но это не значит, что удастся составить родословную до XIV века: «Основной комплекс документов по генеалогии сохранился с конца XVIII по начало XX века. Рассчитывать найти сведения за более ранний период можно, если предки относились к дворянскому сословию и в архиве есть дело об их дворянском происхождении. К слову, в Российской империи к дворянскому сословию было причислено по различным оценкам 5–6 % населения, в том числе и беларуских губерний».

Кстати, архив издает «Гербоўнiк беларускай шляхты», в котором собраны сведения из фонда Минского дворянского депутатского собрания о дворянских родах с датами рождения их представителей, гербами, поколенными росписями, наличием в собственности земли, недвижимости и другими интересными фактами из их жизни. Уже вышло четыре тома, в следующем году выйдет пятый — с фамилиями на букву Д.

До 1 440 рублей за исследование

Есть два способа составить родословную: заниматься генеалогическим исследованием самостоятельно или обратиться к специалистам.

В Национальном историческом архиве Беларуси заказы на генеалогические исследования расписаны почти на год вперед. Архив выполняет не более 100 запросов в год, и, если обратиться сегодня, заказ ориентировочно выполнят к марту 2018 года.

Минимальная стоимость исследования по одной линии — 288 рублей. Это предоплата, которая взимается за шесть рабочих дней, которые специалист проведет в исследовании дела. В зависимости от объема работ, потраченного времени, сложности поиска эта сумма может вырасти в несколько раз. Максимальная стоимость исследования по одной линии — 1 440 рублей.

Сотрудники архива возьмутся за генеалогическое исследование, если сохранились прямые источники: метрические книги, в которых есть информация о родившихся, бракосочетавшихся и умерших, и ревизские сказки с материалами переписей населения. Если документы есть, но сведений о ваших предках в них не оказалось, что редко, но все же может случиться, предоплату не вернут. Ведь поиск по документам архива проведен и время на работу потрачено! Но даже это будет отражено в архивной справке, которая составляется по результатам исследования. Важно также понимать, что генеалогический поиск проводится по прямой мужской линии, даже если отправной точкой будет девичья фамилия бабушки.

По результатам работы специалистов выдадут архивную справку установленного образца. В ней будут выдержки из документов, содержащих сведения о запрашиваемых лицах и их предках, ссылки на архивные дела, копии которых можно будет заказать дополнительно. В такой справке запросто может быть 50 страниц информации. Нарисовать семейное древо нужно будет уже самостоятельно. Специалисты архива при необходимости помогут его составить.

«Нет отдельной папки на каждую фамилию»

Второй путь более сложный, но в то же время более интересный — самостоятельная работа в архиве. Работа в читальном зале бесплатная — на основании заявления и паспорта. Для оформления читательского билета также понадобится фотография, а новичкам, возможно, и платная консультация по работе с архивными документами.

В день читальный зал посещает 50–60 человек: одни приходят два раза в неделю, другие — раз в месяц. В распоряжении могут оказаться как цифровые копии, так и бумажные документы, в которые от руки записывали информацию сотню лет назад. «Читальный зал архива — это не библиотека, и выдача архивных дел требует соблюдения строгих правил. Главное — сохранность документов, поэтому к некоторым делам — ветхим, поврежденным — доступ может быть закрыт», — подчеркивают в архиве.

Не стоит начинать работу, если цель ваших исследований сводится к поискам доказательств о знатности и богатстве ваших предков

Чтобы составить родословную, нужно знать, что есть прямые и косвенные генеалогические источники. К прямым относятся метрические книги церквей, костелов, синагог (со сведениями о родившихся, бракосочетавшихся и умерших), ревизские сказки (материалы переписей населения, которые проводили государственные органы в различные периоды истории), а также посемейные и призывные списки. Все остальные источники косвенные и помогут лучше узнать историю своего рода. Например, если предки работали на железной дороге, стоит посмотреть описи фондов Управлений железных дорог.

«В архиве не существует отдельной папки или книги на каждую фамилию, в которой любой посетитель сможет найти все сведения по своей родословной, — подчеркивает Дмитрий Яцевич. — Необходимые документы могут находиться в фондах различных учреждений, и у неподготовленного пользователя все это может вызвать определенные сложности».

До седьмого колена?

«Уже за несколько посещений архива можно составить представление об объеме работы, заказать метрические книги, просмотреть основные документы по истории своего рода, — рассказывает собеседник. — Некоторые люди, которые к нам приходят, работают по 5, а то и 10 лет. Они начали более углубленно заниматься историей своего рода. Для них важны не только данные о датах рождения и смерти, но и дополнительные сведения, которые существуют в косвенных источниках».

В целом время исследования зависит от наличия документов, а также от стремлений и усилий, которые исследователь прилагает для поиска. География важна: по Минской губернии документы сохранились лучше всего, по Витебской — хуже, а по отдельным регионам Могилевской губернии практически отсутствуют.

«Может случиться, что по католическому приходу нужного населенного пункта метрические книги сохранились за двести лет, а по приходу церкви в том же населенном пункте нет документов», — отмечает директор Национального исторического архива Беларуси.

Нужно быть готовым к различным трудностям. Например, часть документов может быть на польском языке, часть — на латинском, а крестьян в Восточной Беларуси записывали без фамилий.

«Изучение собственной родословной — это очень трудоемкий и кропотливый процесс, который может растянуться на годы, — рассказывает Дмитрий Яцевич. — Не стоит начинать работу, если цель ваших исследований сводится к поискам доказательств о знатности и богатстве ваших предков. Цель любого исследования — установление истины, поэтому будьте готовы к принятию самой неожиданной информации».