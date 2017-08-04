Какую Беларусь власти прячут от безвизовых туристов 4.08.2017, 21:06

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Фото с сайта tourradar.com

Кормить интуристов следует тюремными пайками, а для полноты ощущений устроить ночной обыск в камере.

После минской сессии ПА ОБСЕ в стране продолжились обыски, аресты и суды. Но проект "Беларусь репрессированная" никогда не покажут туристам, которых так ждут власти, считает Наталья Макушина, передает «Немецкая волна».

Белорусский МИД распространил в официальном Twitter-аккаунте ссылку на иронические советы для журналистов издания 34mag.net. Из шутливого комментария внешнеполитического ведомства, озабоченного развитием въездного туризма, следует, что писать о Беларуси как о "последней диктатуре Европы" теперь уже не модно. Явный намек журналистскому сообществу, что куда как патриотичнее сосредоточиться на формировании привлекательного туристического образа страны – с 5-дневным безвизовым режимом, вышиванками, рекламными буклетами с зубрами в тумане и с девушками в венках из васильков.

Беларусь действительно разная, но все же картина действительности, где "все не так так плохо", никак не вырисовывается. Не успела закрыться дверь за участниками сессии ПА ОБСЕ и европолитиками, ведущими с Минском диалог о сотрудничестве, как приостановленные было репрессии в отношении критиков режима возобновились.

Ни дня без обысков, судов и штрафов

2 августа в главном офисе независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности сотрудники спецслужб вышибли дверь и вынесли все документы. Изъята документация в профсоюзе горняков в Солигорске. На профсоюзных лидеров заведено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере за 2011 год.

З августа в минском суде рассматривалось административное дело фрилансера Александра Борозенко за незаконное использование логотипа "Белсат". Борозенко допросили на полиграфе, а в качестве доказательства предъявили видеосюжет 2015 года. 4 августа штраф в сумме около 460 долларов назначен жене лидера Белорусского национального конгресса Марине за акцию протеста 3 июля.

Весь прошедший месяц одно за другим выносились решения о крупных штрафах в отношении других участников мирных протестных акций, не только июльских, но и тех, которые прошли в марте и июне. Практически и дня не прошло без информации о судах над независимыми журналистами, правозащитниками и активистами за нарушение установленных властями правил, которые сами по себе незаконны, потому что ограничивают свободу собраний, мнений, слова, совести. Но белорусский МИД - хороший хозяин и хотел бы спрятать от иностранных гостей ободранные углы дома, где ремонт и не начинался.

Беларусь для любителей экстремального туризма

Правда, перед июльской сессией ПА ОБСЕ Минск слегка припудрил свой имидж, изрядно подпорченный задержаниями более тысячи человек в дни массовых весенних протестов против "налога на тунеядцев". В газетных киосках разрешили продавать независимые СМИ, изгнанные из продажи и подписки 5 лет назад. На свободу были отпущены 34 человека, которых 2 месяца держали за решеткой, допрашивая по состряпанным в КГБ мартовским делам "патриотов" и "подготовке массовых беспорядков".

Людей отпустили, но сами дела не закрыты. Их могут "включить" в любой момент как превентивную меру для подавления гражданской активности из страха перед новой волной возмущения властным произволом. Ведь декрет №3, вызвавший протестную активность белорусов, не отменен, а только приостановлен и вступит в действие в новой редакции, потому что штрафы и "налоги на тунеядство" - одни из источников пополнения казны.

Но если уж государству так нужны деньги богатеньких иностранцев, почему бы не заработать на одном из туристических маршрутов в проекте "Беларусь репрессированная"? Экстремальный туризм нынче в моде. Например, 5 суток безвиза туристы могут провести в знаменитой "американке" - СИЗО КГБ, бывшей тюрьме НКВД, где за 23 года правления Лукашенко побывали почти все белорусские оппозиционеры.

Кормить интуристов следует тюремными пайками, а для полноты ощущений устроить ночной обыск в камере и дать пару раз по почкам во время допросов. За меньшую плату можно устроить участие в качестве подсудимого в суде, где свидетелями всегда выступает только милиция. Но закончить спектакль вынесением реального штрафа.

Сделать это можно, особо не напрягаясь, ведь инфраструктура для туризма такого рода в стране готова и исправно действует. Только такую Беларусь от зарубежных гостей старательно прячут.