Загадка на выходные: Разгадаете ли вы кроссворд без единого слова

Загадка на выходные: Разгадаете ли вы кроссворд без единого слова2
- 4.08.2017, 21:13
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Логическая задача, которая заставит поломать голову.
По пятницам tut.by публикует логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Вы наверняка много раз разгадывали кроссворды со словами. Пользователь Reddit под ником QuagMath составил кроссворд, все клетки которого нужно заполнить цифрами.
Правила такие: в каждой клетке — одна цифра. По горизонтали числа «читаются» слева направо, а по вертикали — сверху вниз. Число не может начинаться с нуля. В каждом «вопросе» подразумеваются целые числа.
По горизонтали:
1. Целое число в четвертой степени
4. Произведение куба и квадрата
5. Квадрат натурального числа
7. Куб натурального числа
По вертикали:
1. Целое число в пятой степени
2. Квадрат простого числа
3. Степень двойки минус два
6. Квадрат натурального числа