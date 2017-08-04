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Загадка на выходные: Разгадаете ли вы кроссворд без единого слова

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  • 4.08.2017, 21:13
  • 4,572
фото: reuters

Логическая задача, которая заставит поломать голову.

По пятницам tut.by публикует логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Вы наверняка много раз разгадывали кроссворды со словами. Пользователь Reddit под ником QuagMath составил кроссворд, все клетки которого нужно заполнить цифрами.

Правила такие: в каждой клетке — одна цифра. По горизонтали числа «читаются» слева направо, а по вертикали — сверху вниз. Число не может начинаться с нуля. В каждом «вопросе» подразумеваются целые числа.

По горизонтали:

1. Целое число в четвертой степени

4. Произведение куба и квадрата

5. Квадрат натурального числа

7. Куб натурального числа

По вертикали:

1. Целое число в пятой степени

2. Квадрат простого числа

3. Степень двойки минус два

6. Квадрат натурального числа


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