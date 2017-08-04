Как Украина развелась с Россией 3 Питер Сантанелло

4.08.2017, 21:26

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Все закончилось. Несмотря на то, что они делили между собой многое.

Мария и Борис имеют долгую совместную историю. Это трудно объяснить, но почти с самого начала их отношений, Борис был частью Марии. У них было так много общего: подобная музыка, еда, телешоу с детства, похожие шутки и культурные ценности, даже общая любовь к тому пожилому грузинскому певцу с тремя девушками, которые постоянно крутятся вокруг него. Они оба понимают, что жизнь - непрерывное движение, бурлящее между добром и злом; это и есть природа жизни. Они произносили удивительные тосты на вечеринках. Мария - сентиментальные, а Борис - мудрые и остроумные.

Однако не всегда они жили душа в душу. Как пара, Мария и Борис были безнадежно зависимыми друг от друга. Мария нуждалась в защите и финансовой стабильности, и сама была необходима Борису, поскольку делала его величественным; с ней он ничего не боялся. Мария стала его линией защиты от внешнего мира. В определенном смысле Борис был бутылкой, тогда как Мария - жидкостью. Без нее он чувствовал себя пустым.

Мария подчинялась Борису во всем. Она мирилась с тем, что он делал. И, наконец, у нее появилось желание сопротивляться. Она вспыхнула.

Мария собрала все свои силы воедино и оставила его. Он был шокирован; Борис был не из тех, кому стоит угрожать или унижать его самолюбие. Это он - тот человек, который всегда раздает приказы. Показать средний палец тем, кто сильнее него - раз плюнуть!

Чтобы понять, откуда у Бориса такая завышенная самооценка, стоит лишь взглянуть на его семью. Отец Бориса всегда демонстрирует свои мускулы и выглядит строго, особенно на фотографиях, сделанных летом в сельской местности, там, где он сидит на коне. Чаще всего, Борис считает, что «мачизм» отца - это круто. Если бы кто-то спросил, Мария сказала бы, что где-то в 80% случаев Борис одобряет такое поведение. Ее всегда удивляли их отношения. Как можно так отчаянно увлекаться настолько авторитарным лицом?

Потребность Бориса чувствовать себя значимым в мире усиливается разочарованиями на работе, ведь раньше он был успешным. Кажется, что все забыли о тех великих делах, которые он прокручивал в прошлом. Мир шагает вперед - Борис держится за прошлое. Он продолжает жить по той же старой бизнес-модели, которая некоторое время кормила его. Но прибыли уменьшились в разы. Часть сотрудников покинула его, уехала за границу в поисках лучших возможностей в области технологий. Он почувствовал, что не получает от мира уважения, которого заслуживает. У него есть веские основания так считать.

Решение Марии идти разными путями поразило Бориса. Неважно, насколько он хотел показать свою силу, ему не удавалось контролировать душу девушки; его это разочаровывало.

Расставание было мучительным. Кроме духовных связей, зародившихся из общих языческих корней, Мария и Борис делились многими материальными вещами. В отличие от типичного американского развода, где женщина может претендовать на значительную часть имущества, в нашем случае Борис имел огромное преимущество.

Физически Борис гораздо сильнее Марии, но он достаточно умен, чтобы понять, что нанеся физический вред Марии, он и сам пострадает. Вместо этого он начинает забирать дорогие ей вещи.

Мария привыкла проводить свое лето в особом месте у моря. Она любит соленое и свежий воздух, пышную растительность и горы, которые окружают прибрежное святилище. Многие из родственников Бориса живут на этой земле, но они никогда не были против Марии и ее друзей, которые приезжали к ней в гости. Иногда Борис присоединялся к ней, но она любила проводить время наедине, медитируя, что позволяло ей отвлечься от урбанистического Киева.

Когда-то земля принадлежала дедушке Бориса, но он сделал немыслимое дело, оставив ее будущей жене своего внука. Итак, Мария пришла в этот мир, обладая кусочком рая. Борис тоже любит это место. Как его не любить? Это как Калифорния Восточной Европы - лучшая часть земли в регионе. До семьи Бориса этой территорией владели османы. Несмотря на то, что имущество официально принадлежало Марии, Борис утверждал, что оно изначально принадлежит дедушке, то есть и ему.

После ее отъезда Борис был не способен уступать; он так разозлился, что не смог вернуть Марию, что отобрал ее собственность и сделал все возможное, чтобы она не возвращалась.

Женщина любила других родственников Бориса, которые жили на востоке, и все еще имела с ними тесные отношения. Однако этого он ее тоже лишил.

Мужчина даже позаботился, чтобы зимой в ее квартире в Киеве не было отопления.

Все эти испытания были не из легких. Но она непобедима и не позволит трудностям сломить ее.

Однако, Мария никогда не существовала сама по себе, без сильного человека рядом, который бы мог защитить ее. Она всегда была с кем-то в отношениях. Вскоре после расставания - или по зову природы или по жизненной необходимости, она снова вступает в авторитарные отношения. У нее очень мало времени на себя, и она всегда опирается на руководящие способности «мужа».

На самом деле, у нее непростые отношения с соседями, и часто она вынуждена выживать. Для нее никогда не было проблемой найти кого-то нового, кто бы занял роль доминанта - все ее жаждут.

Мария - красивая женщина. Она обладает стилем, грацией и глубокой душой. Ее глаза могут сиять, как бриллианты, но и успокаивают, как пухлые белые облака. В моменты счастья ее улыбка наполняет дом жизнью. Она излучает ярко сияющую энергию для тех, кого она хорошо знает. Для друзей она сделает что угодно.

Впрочем, женщина несовершенна. Иногда Мария сердится и закрывается. Она строга к себе. Негативные мысли озадачивают ее. Она может вонзить нож в спину да еще и бросаться проклятиями. Да, иногда очень эмоциональная. И да, безусловно, темпераментная... Но, несмотря на все это, ее большое преимущество в том, что она настоящая.

Никто не проявляет темпераментную сторону своей личности так, как отец Марии. Кажется, он не заботится о дочери, а в основном заинтересован в набивке карманов деньгами. И, честно говоря, чтобы сохранить свою власть, он должен заботиться о своих друзьях. «Деньги и контроль, все дело в деньгах и контроле» - это первое, что приходит Марии в голову, когда она вспоминает его.

Отец Бориса, который, кстати, очень богат, имеет тот же менталитет, что и отец Марии. По какой-то причине, Борис не возражает против того, что для его отца деньги и власть являются приоритетами в жизни, до тех пор, пока не будет восстановлена гордость семьи (и, следовательно, Бориса). Вообще, отец Бориса поставил на ноги сына после тяжелого периода, который состоялся на грани прошлого века, и тот все еще благодарен ему за это.

Мария более независима. Ей не нужна никакая помощь; зато она хочет, чтобы ее отец инвестировал в ее будущее. Или, по крайней мере, чтобы ему было не наплевать. Но ее отец даже не думает о том, чтобы помочь дочери с новой одеждой, когда ее старое платье все в дырках. Однако он стремится собрать как можно больше денег для себя и своих друзей.

У Марии нет достойных примеров для подражания. Они всегда раздают шоколад на своих пафосных званых обедах, так, словно они могли бы скрыть свои недостатки за вкусными взятками. Каждая проблема всегда была покрыта шоколадом; Марию уже тошнит от него. Этот шоколад был создан лишь по одной причине: делать деньги; и это отцу удается лучше всего.

Ни слова о потребностях Марии.

Она надеялась, что он изменит свое поведение после взрывного бунта. Именно таким образом она выразила свое недовольство несколько лет назад. Ей не хотелось производить так много шума, но это была единственная вещь, которую взрослые были способны понимать. На мгновение показалось, что они слушают. Но ничего не изменилось. А теперь поезд ушел. Она не готова к новому бунту. Просто нет желания. Не повторится ли старая история?

Возможно, отказ отца заботиться о ней способствовал ее приверженности доминантным мужчинам. В конце концов, жизнь продолжается: она встретила Рича почти в то же время, когда разошлась с Борисом.

Рич - парень из далекого края. Имя «Рич» является сокращенным от имени «Ричард», имеющего три производные: 1. «Ричард», 2. «Рич», 3. «Dick» (сокращенный никнейм) - так себе вариант, несмотря на очень крутую ассоциацию.

Ричард решил называть себя «Рич», что означает «богатый». И богатство это именно то, с чем он хочет себя связать. Он впитал в себя образ Голливудскго совершенства - широкую улыбку с жемчужно-белыми зубами, красивые черты лица и мягкие светлые волосы. Мария сразу же обратила на него внимание. Он очень отличается от Бориса - открытый, менее ревнив, а потому не столь властный... он даже моет посуду после того, как Мария приготовит еду. Все с Ричем кажется легким. После трудностей с Борисом - это как глоток свежего воздуха. Он всегда улыбается, и это кажется Марии немного странным. «Этот парень никогда не унывает, никогда не бесится", - удивляется она. «Это, конечно, здорово, но как-то подозрительно».

Часть Марии спрашивает себя, почему Рич интересуется ею. Она еще не полностью осознает, но Рич имеет свои методы контроля. Он делает много подарков, приглашает на ночные кинопоказы. В некотором смысле, он контролирует все в его мире. Его угроза - это ребята, как Борис; но он может без проблем подойти к «женщине Бориса», чтобы привлечь ее внимание.

Отношения завязались быстро и напряженно. Но Рич и Мария не полностью понимают друг друга. Она удивляется тому, что он может спросить незнакомцев об их делах, или его привычке громко говорить в тихих местах.

Ричу неуютно в тишине. Он чувствует необходимость говорить о погоде или чем-то неважном, чтобы заполнить ее. Кажется, он не может понять ее преимущества, не понимает, как это, быть спокойным наедине со своими мыслями. Достаточно часто, он спрашивает: «Что случилось?», когда Мария просто сидит тихо со своими блестящими мыслями, закрытая от мира и меланхоличная. Она постоянно сравнивает его с Борисом, которому было хорошо с ней и в покое.

Хотя Рич иногда бывает довольно спонтанным, однако всегда возвращается к эффективному планированию вещей. В нем живет непостижимая тревога. Взять хотя бы то, что он просто обязан достичь чего-то монументального в финансовом плане. Хотя бы шесть ноликов на банковском счете. И только тогда он сможет дышать и начнет наслаждаться жизнью.

Рич делает какую-то фигню, как обещал, но иногда это уже слишком. Он не знает, как остановиться. Марии кажется странным, что он тянет в кафе свой ноутбук; всегда прыгает от одной мысли к другой, разговаривая о предстоящем ужине, еще не доев сегодняшний, или обсуждая какой-то утренний завтрак, в течение ужина. Рич не умеет плыть по течению, не оставляет важного без внимания.

Чаще всего Мария не понимает, какого черта он там говорит: «Решиться на что? Валютный арбитраж? Приложение на телефоне, объединяющее геймеров?». Он все продолжает менять мир с помощью удивительных идей, что-то типа обмена машинами с незнакомцами через это приложение или ночевки у кого на квартире, пока их нет, или «вылет» из универа, чтобы ускорить, так сказать, свою жизнь... Мария смотрит на это одновременно с восторгом и скепсисом. «Что случилось с нормальными и «безопасными» профессиями, такими как банкир, юрист или врач?» - спрашивает она себя.

Несмотря на ловушки Рича, кажется, он усвоил урок, который ему понадобится в каком славянском буткемпе, этому учил молодой Борис прошлых лет: необходимый навык баловать Марию цветами. А женщина, безусловно, небезразлична к цветам. Неважно, насколько она сильная или непокорная, ее блокада всегда падает, когда мужчина дарит их. Сейчас Рич приносит больше цветов, чем Борис течение многих лет.

Иногда Мария приходит в себя от цветочной интоксикации и понимает, что это зависимость, от которой было бы неплохо избавиться. Она как на крючке, и за все нужно платить. Но в определенном смысле цветы необходимы для ее выживания. Они наполняют ее непредсказуемую жизнь красотой и дарят прекрасное мгновение, непохожее на обыденность.

Благодаря цветам, она забывает о таком понятии, как «логика», и дышит их свежим, сладким ароматом.

Одним из даров Марии является ее невероятная интуиция. Она видит людей насквозь. Этот навык играет большую роль в ее выживании. Поэтому со временем она просочилась в ее операционный код.

Рич часто, как бы между прочим, рассказывает о своих достижениях... Но Мария видит эти пустые достижения насквозь своими пронзительными глазами. Она знает, что истории Голливудского кино не всегда настоящие; некоторые из них она видит в Риче.

Она все чаще сравнивает Бориса с Ричем. Мария уверена, что он мог бы справиться в трудной ситуации лучше Рича. Борис мог сидеть в окопах, отмораживая себе пятую точку с окурком во рту, будто так и надо. Он был способен, сжав зубы, выдерживать боль и даже смеяться вместе с товарищами, находясь в ужасных условиях. Часть его любит так делать. Эта часть - это и есть настоящий он.

Мария не верит, что Рич смог бы так. Конечно, он был способен на это много лет назад, но этого уже нет в его нынешней ДНК. «Смог бы Рич это делать длинными холодными зимами?», - она мучает себя этим вопросом. Но Мария знает ответ. Рич понятия не имеет, как страдать по-настоящему, как это делает Борис. Потому что есть что-то привлекательное в человеке, который умеет страдать.

Мария младше и ее авантюрной стороне нравится этот «богатый» парень, и когда проходит день, а взамен приходит серость, ее душа жаждет Бориса. Ни один человек не сможет стать ей идеальной парой, но и с Борисом сейчас она быть не способна; рана еще не зажила. По крайней мере с Ричем у Марии нету темного прошлого.

Сейчас она с ним. Она все еще получает от него цветы, но держит дистанцию. Борис сделал все возможное. Он грохочет где-то на заднем фоне, словно холодильник: иногда слышен, иногда молчалив, но всегда присутствует.

С соседями Марии, как и раньше, трудно находить общий язык, и она не может показать средний палец одному из них; она должна все взвесить.

Где-то глубоко в душе она знает, что некоторое время хочет побыть в одиночестве. Знает, что сможет достичь высшего уровня личного развития только за маскулинным господством. Хочет обновить себя, познать больше о своем внутреннем мире без мужа; расцвести, превратившись в женщину, которой она действительно может стать...

В ней можно увидеть признаки развития независимости. Она мечтает о дне, когда Борис и Рич будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Хочет для всех мира. Она умеет спасать«ся». Не лыком шита.

Она неистребима, ей все по плечу. Одна Мария борется, другая ее сущность полностью в культурном возрождении... по крайней мере в нервном центре, назовем это столицей.

Сомнительная уверенность каждую минуту... Теплая летняя погода и спокойная уличная музыка также придают ей внутренней силы. Если она сможет получить деньги, у нее появится шанс путешествовать по тем странам, о которых она так мечтала. Мария говорит свободно, и в голосе чувствуется тревога.

Однажды она надеется встретить мужчину, с которым будет жить в гармонии, того, кто будет ее понимать, уважать, принимать, как равную и не будет пользоваться ею. Если женщина крепко стоит на ногах, она будет готова идти вперед с поднятой головой рядом с правильным мужчиной, когда придет время.

Эти персонажи имеют еще другие имена:

Мария: Украина

Борис: Россия

Рич: США

Питер Сантанелло, nv.ua