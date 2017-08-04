Стены университета в Гомеле украсил портрет Скорины 3 4.08.2017, 21:30

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Стрит-арт ожидали два года, а нарисовали за девять дней.

Гомельский дизайнер-художник Дмитрий Козлюк идею своего арт-проекта с изображением первого белорусского книгопечатника Франциска Скорины предложил руководству одноименного университета в 2015 году. Деньги на материалы для граффити было решено собрать с помощью социальной краудфандинговой площадки, но необходимой суммы собрать не получилось. Тогда гомельчанин решил создать рисунок своими силами, частично с деньгами помог вуз, пишет tut.by.

На создание граффити ушло девять дней и 60 кг краски. Уже во время работы Дмитрий узнал, что 6 августа — символичный для белорусского книгопечатания день. Поэтому он старался успеть закончить свой проект именно к этой дате. В итоге строительные леса были убраны 4 августа, как раз в день рождения самого Дмитрия.

— Портрет Франциска Скорины сделан в авторской технике. Как я говорил уже раньше, это что-то среднее между карандашным рисунком и гравюрой. Использовалась специальная фасадная краска, которой не страшны солнце или дождь, а значит, рисунок будет долговечным, — рассказал гомельчанин.

Дмитрий не скрывает, что очень рад тому, что проект состоялся и его удалось реализовать вопреки всему. Кроме того, в ближайшем будущем гомельский дизайнер хочет нарисовать портреты Янки Купалы, Якуба Коласа и Максима Танка на стене одного из гомельских учебных заведений.

— У меня есть готовый проект для Белорусского госуниверситета транспорта, для набережной Сожа в центральном парке и лодочной станции. Но пока не хочется забегать далеко вперед, т.к. у каждого подобного проекта есть куча согласований — начиная от главного художника и главного архитектора города и заканчивая балансодержателем объекта. И, безусловно, не стоит забывать о финансовой части во время реализации, — подытожил Дмитрий.