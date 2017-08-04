Что за команда «Александрия», с которой сыграет БАТЭ 4.08.2017, 21:49

Фото: ФК "Александрия"

Украинский клуб сыграет с борисовчанами в Лиге Европы.

Соперником БАТЭ в плей-офф футбольной Лиги Европы будет украинская команда "Александрия". С ней борисовчане сыграют за выход в групповой раунд еврокубка 17 и 24 августа, первый поединок — на "Борисов-Арене". Безусловно, БАТЭ повезло со жребием. Но будет ли "Александрия" легким соперником, пишет «Еврорадио».

Команда "Александрия" существует с 1990 года, но под нынешним названием — три года. Она базируется в одноименном городе в Кировоградской области Украины. Его население насчитывает, по разным данным, 80-90 тысяч человек.

В украинской премьер-лиге "Александрия" после выхода из первой лиги играет третий год подряд (с перерывами она выступала в сильнейшей лиге и раньше), занимала 5-6 места, в этом году пока находится среди аутсайдеров. Команда доходила до полуфинала Кубка Украины. В ней, кстати, нет легионеров. Год назад команда пробилась в третий раунд квалификации Лиги Европы, где ее переиграл "Хайдук" из Сплита с общим счетом 6:1. В этом году "Александрия" снова пробилась в третий раунд, сенсационно переиграв румынскую "Астру" — 0:0 (в гостях) и 1:0 (на своем поле, гол был забит с пенальти). Это была первая победа "Александрии" в еврокубках. Ее свидетелями стали 7 тысяч болельщиков. Впереди — плей-офф.

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран сказал, что доволен итогами жеребьевки. "Доволен тем, что будем играть с командой из славянских народов. Команду БАТЭ я хорошо знаю... У нас хорошие шансы пройти в следующий этап Лиги Европы", — цитирует слова специалиста сайт segodnya.ua. Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что все украинские клубы "сильны характером, бойцовскими качествами". Он отметил надежную защиту "Александрии" и назвал ее "сильным оппонентом".

Фото: ФК "Александрия"

Главный стадион в Александрии (Культурно-спортивный комплекс "Ника"). Фото: wikimedia.org

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. Фото: ФК "Александрия"