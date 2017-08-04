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Самый дорогой в мире футболист рассказал, почему он перешел в «ПСЖ»

  • 4.08.2017, 22:17
Фото: Reuters

Неймар подписал пятилетний контракт с парижским клубом.

Бразильский нападающий Неймар разместил на своей странице в Instagram видеозапись, где объясняет свой переход из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), пишет aif.ru.

«Барселона» и Каталония навсегда останутся в моем сердце, но мне нужны новые вызовы. Я принял предложение ПСЖ, чтобы постараться достичь чего-то нового и помочь клубу завоевать титулы, которых жаждут болельщики. ПСЖ стал дерзким вызовом для моей карьеры, но я чувствую, что готов к нему», — сказал Неймар в видеообращении.

Напомним, что 25-летний нападающий выступал за «Барселону» с 2013 года. Контракт игрока был рассчитан до 2021 года, в связи, с чем Неймар заплатил каталонскому клубу 222 миллиона евро отступных, чтобы стать свободным агентом.

После этого бразилец заключил с парижским ПСЖ пятилетний контракт до 30 июня 2022 года. СМИ сообщали, что зарплата Неймара составит 30 миллионов евро в год.


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