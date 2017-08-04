С таким «вмешательством» кризис никогда не покинет луканомику 1 Александр Обухович

4.08.2017, 22:01

Здоровый протекционизм - это не про Лукашенко.

Тяжелые времена наступили для тех экономистов постсоветского пространства, которые поверили догмам либеральной экономики. И про «невидимую руку рынка», и про заведомую эффективность частного капитала, и про нежелательность вмешательства государства в экономическую жизнь. Только ведь сегодняшняя жизнь эти догмы не подтверждает.

А ведь так было все хорошо: был образец - страны Запада. И по уровню жизни населения, и по эффективности экономики. К тому же помогали советами. А иногда тем, кто этих советов слушается, - и кредитами. Осталось скопировать их законы, обучиться их практикам - и вперед, к зияющим высотам «общества потребления» и общества постиндустриального. Даже самим думать не надо: придет иностранный капитал и экономику выстроит. По лучшим западным образцам. Только не мешать ему. Но пришел мировой кризис перепроизводства, и выяснилось, что все далеко не так просто.

Даже апологет свободы Джордж Сорос еще в 2007г. потребовал, чтобы на мировых рынках были сформированы наднациональные регуляторы. Поскольку мировая финансовая система способна «идти вразнос». Решения регуляторов для правительств были бы обязательны.

На форуме в Давосе «товарищ Си» заявил, что «невидимая рука рынка» должна быть дополнена видимой рукой государства. И сослался на успешные практики Китая.

Вслед за тем выяснилось, что все развитые страны имеют свои программы развития, активно вмешиваясь в экономику в тех случаях, когда рыночная ситуация складывается неблагоприятно для их национальных целей. Сотрудник администрации Джорджа Буша-младшего вообще заявил, что США намерены формировать реальность (в т.ч. на рынках) в соответствии со своими национальными целями. А правительство Японии, например, отслеживает ситуацию в своей экономике по 2 тыс. показателям, вмешиваясь, если эти показатели отклоняются от запланированных.

Национальные рынки всех развитых стран защищены от внешней конкуренции. Иногда грубо (например, по продовольствию), иногда потоньше, техническими регламентами. Но всегда эффективно, ситуация отслеживается, и меры защиты меняются в зависимости от ситуации.

Вопреки либеральным догмам развитые страны стимулируют экономику по-кейнсиански: мощными бюджетными расходами, делая эмиссию (невзирая на рост долгов) под потребности бюджета. А развивающимся странам как условие допуска к кредитам навязывают догмы необходимости сокращения социальных расходов и недопустимости вмешательства государства в экономику: мол, рынок сам все правильно организует и расставит по местам.

На этом фоне проповедь либеральных догм на постсоветском пространстве выглядит, как минимум, странно. А ведь совсем недавно эти догмы господствовали в общественном сознании. И их активные пропагандисты считали себя исключительно продвинутыми специалистами.

Сейчас они зачастую не в состоянии скрыть свою обиду. Уже и Запад, по их мнению, действует безграмотно, и правительства постсоветских стран рулят только в интересах узкого круга чиновников, совершая ошибку за ошибкой.

Конечно, доля истины в их утверждениях есть. И чиновники на постсоветских просторах вороваты, и действия правительств Запада в борьбе с кризисом пока не привели к победе над ним. Но, думаю, суть проблемы в другом.

В условиях глобализации экономики набирает силу процесс муниципализации государств. Даже достаточно крупных. Ушло то время, когда под лозунгом «Что хорошо для «Дженерал моторз» - то хорошо для Америки» правительства стран Запада полностью зависели от горстки крупнейших монополий. Сейчас монополии зависят от своих правительств намного меньше, госзаказы в их портфеле не так велики. И правительства от крупных компаний зависят не так сильно, источники диверсифицированы.

Произошло определенное разделение труда: правительства отвечают за стабильность социально-политической ситуации в стране, корпорации занимаются своим бизнесом. Отношения между ними складывались на базе негласных договоров.

И все было бы хорошо, если бы не кризис. И то, что стандартные антикризисные меры не сработали, дали только временные отсрочки. И теперь выбор экономической политики диктует не оптимальная эффективность экономики, а для корпораций - необходимость выжить, для государств - необходимость избежать социальных катаклизмов. К тому же политики не могут не считаться со своим электоратом, требующим выполнения государством привычного набора социальных функций. Прежде всего - поддержания государством сложившегося уровня жизни населения. Экономических оснований для чего в кризис не существует.

Вот и пошли в ход меры экономического регулирования, не соответствующие никаким экономическим теориям, но соответствующие складывающейся ситуации. В каждой стране, в зависимости от ее ситуации, свои. Как апофеоз таких мер - приход Трампа, поскольку в конкуренции в мировой экономике США стали проигрывать.

Происходящее вполне подтверждает тезис, что либеральная экономическая политика работает на растущих рынках, когда твои предприятия на них конкурентоспособны. Во всех других случаях требуется вмешательство видимой руки государства.

Конечно, опыт постсоветских стран, и Беларуси - особенно, дал массу примеров безграмотных действий нашей власти. Во многом и потому, что и наши госпредприятия, и правительство оказались не способны работать в условиях рынка. У них не оказалось ни нужной для принятия решений информации о ситуации на рынках, ни ресурсов, которые были необоснованно потрачены на потребление. И населением, и государством.

Но в условиях жесткой международной конкуренции, когда все страны применяют методы господдержки своих, отказываться от вмешательства государства в экономику просто преступно: экономический потенциал страны будет тогда просто уничтожен конкуренцией, и из «ловушки бедности» страна не выйдет никогда.

А вот качество вмешательства, формы, направления, объемы необходимых ресурсов подлежат обсуждению. Поскольку сегодня здесь у нас сплошные проблемы, с таким «вмешательством» кризис нас не покинет никогда.

Александр Обухович, «БелГазета»