Как декоративные свечи из Узды завоевали США и Европу 4.08.2017, 22:47

Белорусский семейный бизнес известен далеко за пределами нашей страны.

Если дома есть свеча, ее обязательно нужно жечь, хотя бы раз в день. Иначе – это плохой тон, считает Роман Королев. Сам он жжет свечи ежедневно, что не удивительно: учредитель и вдохновитель ООО "Мануфактура "Мир Свечи" сумел превратить свое хобби в успешный бизнес: изготавливаемые его предприятием декоративные свечи сегодня жгут от США и ЮАР до Австралии, пишет interfax.by.

Производство расположено в небольшом белорусском городе Узда на 2 тыс. кв.м в деревянном здании 1930-ых гг постройки, безвозмездно переданном Роману Королёву местными властями.

"Я случайно узнал, что здание собираются сносить, и предложил исполкому отдать его под мануфактуру. Власти приняли эту идею на ура, и в 2011-2012 годах мы начали работать", - рассказал Роман Королев.

Изначально изготовление свечей было для Романа всего лишь хобби, и началось со свечи, привезенной женой из Канады. "Мы задумались: почему они могут делать такие красивые свечи, а в Беларуси таких нет вообще". И постепенно производство из масштаба "для себя и в подарок друзьям" стало крупнейшим в Беларуси.

"Сейчас в производстве у нас используется около 500 форм свечей, более 20-ти цветов и около 120 их оттенков, и 40 отдушек. Если все это перемножить, ассортимент, который мы можем делать, составит около 5 тыс.", - рассказал Роман Королев. В производстве свечей используется преимущественно парафин, а также соевый, пальмовый и пчелиный воски.

В месяц мануфактура выпускает от 50 до 100 тыс. штук свечей в зависимости от заказа. "У нас есть, например, свеча, изготовление которой занимает целую неделю", - заметил собеседник. Такие свечи - весом 84 кг, высотой 1,5 м и диаметром 300 мм - украшают сейчас, к примеру, интерьер в комплексе "Белогорье" в Белгороде.

"Вообще на постсоветском пространстве по объемам самый крупный производитель свечей - Омский свечной завод, потом – мы. Но у них другая специализация – штампованные свечи. Мы же производим декоративные, и в этом сегменте мы самые большие", - рассказал Роман Королев.

За последнее время предприятие существенно выросло в объемах. В 2015 году реализовано продукции на Br200 тыс., за 2016 год - Br360 тыс. "В этом году мы планируем вырасти в 2 раза по сравнению с 2016-м", - рассказал Роман. Экспорт, как ожидается, составит около $300 тыс.

Еще более существенный рост ограничивается только нехваткой оборотных средств для закупки сырья и материалов, которые используются для производства свечей.

Все предыдущие 6 лет работы предприятие развивались за счет собственных средств, в этом году впервые было вынуждено обратиться за кредитами: спрос обгоняет возможности, так как каждый следующий заказ больше предыдущего. "Для того, чтобы получить Br50 тыс. кредита в фонде поддержки предпринимателей (а просили $100 тыс.), отдали в залог имущества в общей сложности больше чем на $200 тыс.", - посетовал Роман.

Работает на мануфактуре сегодня 15 человек, все – местные. Зарплата дифференцированная и полностью зависит от способностей людей: "кто-то может Br300 зарабатывать, но кроме как носить ящики мы ни к чему его не приставим, а кто-то и Br1000 получает. Усредненки нет и близко", - подчеркнул учредитель.

Устраиваться приходит много людей, но остаются немногие. "Однажды дали объявление – у нас очередь стояла перед дверью. Больше так не делаем, стараемся искать через знакомых", - отметил Роман. Причину поясняет просто: "Работа у нас творческая и требует прилежности – тяп-ляп не пройдет совершенно. Клиент у нас избалованный, и претензии никому не нужны - два-три раза получишь плохой отзыв – и можно его потерять".

А клиенты у мануфактуры серьезные: ее свечи стоят в том числе и в Белом доме в Москве.

Вообще, еще год назад Россия была основным покупателем "Мира свечей" – туда шло до 60% всего экспорта, примерно по 20% приходилось на рынки США и Европы. В этом году структура поменялась – американский рынок занял первое место с 60%, Россия и Европа примерно поровну делят остальное.

"Это, конечно, дурдом везти свечи через половину земного шара в Америку, - заметил Роман Королёв. - Но скажу так – мы продаем американцам не свечи, мы продаем ручной труд". А еще – качество и оригинальность форм.

Свеча стоимостью $1, уходящая с предприятия, на "Амазоне" стоит уже $6-7. "Наши свечи там в лидирующих позициях", - утверждает Роман. И, шутя, добавляет, что, может быть, в том, что владелец "Амазона" обошел в этом году Билла Гейтса в списке самых богатых людей в мире, "есть и наша доля".

Вообще, отмечает Роман, идея такой свечи возникла спонтанно, и от задумки до реализации прошла всего неделя. А вот свечи "Пиво" и "Драники" не пошли, признался он.

"Сейчас у нас есть задумка сделать свечу "Трамп" - у половины Америки на нее определенно будет спрос", - добавил Роман Королев.

Всех желающих делать свечи на мануфактуре могут обучить, белорусов – вообще бесплатно.

Конкурентов Роман Королев не боится. "Свечи легко делать для себя. Но как только возникнет идея произвести их хотя бы 1-2 тыс. – сразу возникнет вопрос, где взять необходимое количество качественного сырья по нормальной цене. Иначе свеча будет "золотой".

Но любое новое производство свечей Роман готов приветствовать. "Считаю, что чем больше изготавливается свечей – тем больше их будут покупать и жечь", - добавил он.