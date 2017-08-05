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Из-за жары десять стран ЕС ввели красный уровень опасности

  • 5.08.2017, 8:12
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В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

В ряде европейских стран объявлен наивысший уровень опасности по причине экстремальных погодных условий.

Десять европейских государств ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, передает РИА Новости со ссылкой на Европейскую сеть метеослужб Eumetnet.

Отмечается, что на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности.

В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.


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