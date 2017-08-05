Профсоюзы мира поддержали белорусских коллег 5.08.2017, 8:26

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Международная конфедерация профсоюзов выступила в защиту независимых профсоюзов Беларуси.

Международная Конфедерация Профсоюзов выразила озабоченность предследованием двух профсоюзных организаций в Беларуси, после того как власти изъяли документацию и оборудование из офиса профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и Белорусского независимого профсоюза (БНП), а также в течение нескольких часов 2 августа допрашивали лидеров и сотрудников двух организаций.

Оба профсоюза являются членскими организациями Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП). Представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля обосновали свои действия, указав на то, что финансирование было личным доходом профсоюзных лидеров, обвинив их в неуплате налогов с этих средств.

В течение многих лет Беларусь остается в центре внимания процедур МОТ за постоянное и систематическое нарушение прав профсоюзов. Комиссия по расследованию МОТ в 2004 году выпустила 12 рекомендаций правительству, включая призыв к изменению Декрета №24, который касается зарубежной поддержки профсоюзов. К настоящему моменту эти рекомендации реализованы лишь частично.

Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу заявила: "Данные действия представляют собой вмешательство государства в деятельность независимых профсоюзов. Госорганы приостановили действия двух профсоюзных секретариатов и создали атмосферу репрессий и страха. Беларусь должна привести свое законодательство в соответствие с международными обязательствами и полностью реализовать рекомендации Комиссии по расследованию МОТ, включая внешнюю помощь, а также использование подобных законодательных положений для давления на профсоюзных лидеров.

Ранее в этом году мы наблюдали массовые протесты против закона, который фактически заклеймил более чем 400 000 граждан Беларуси как тунеядцев, а активисты независимых профсоюзов были в авангарде протестов. Это случай, когда госорганы применяют контрмеры против профсоюзов, которые отстаивали фундаментальные принципы и выступали с народом Беларуси,” – говорится в заявлении.