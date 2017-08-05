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Порошенко предложил привлечь к расследованию дела Шеремета иностранных специалистов

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  • 5.08.2017, 8:32
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Павел Шеремет

Необходимо сделать все, чтобы найти и заказчиков, и исполнителей убийства журналиста.

Президент Украины Петр Порошенко выступил за привлечение иностранных специалистов в состав следственной группы, которая расследует убийство журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал журналистам 4 августа после мероприятий по случаю годовщины создания Нацполиции, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы встречаемся и со следователями, и с родственниками. Мы должны сделать все, чтобы и заказчики, и исполнители были привлечены к ответственности… Мы со своей стороны, я со своей стороны сделаем всё, чтобы убийцы были найдены", - сказал Порошенко.

По его словам, на встрече с родственниками Шеремета он просил, "чтобы они дали предложения по привлечению иностранцев в состав следственной группы".

"Я с удовольствием сделаю все, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность, а также возможность работы иностранцев в составе следственной группы", – заявил президент.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле

Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке (вместо Притулы), критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации в Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.


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