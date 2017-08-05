60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв в Чикаго 2 5.08.2017, 8:42

7,601

В США прошла необычная благотворительная акция.

Благотворительная акция с участием резиновых утят прошла в городе Чикаго, штат Иллинойс (США). В городскую реку были выпущены 60 тыс. утят. Мероприятие было организовано в поддержку международных состязаний для инвалидов. Руководителем выступила организация Special Olympics.

Суть заплыва заключалась в том, что любой желающий мог приобрести желтого участника за 5 долларов и "посоревноваться" с другими желающими. Обладатели уточек в шутку подбадривали своих "гонщиков", неотличимых один от другого, и с интересом наблюдали за заплывом.

При этом победителю, которого определили в ходе лотереи, был презентован автомобиль. Windy City Rubber Ducky Derby проходит уже в двенадцатый раз.

В прошлом году в заплыве участвовали 57 тыс. уточек, а призовой фонд составил 400 тыс. долларов. Проект Special Olympics действует в Иллинойсе с 1968 года и помогает тысячам спортсменов с ограниченными возможностями по всей стране.