Лукашенко надеется на Буркина-Фасо

Лукашенко надеется на Буркина-Фасо13
- 5.08.2017, 8:44
- 3,313
Диктатор рассматривает Буркина-Фасо как перспективного торгово-экономического партнера.
Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе с национальным праздником - Днем Независимости.
Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правителя.
"Беларусь рассматривает Буркина-Фасо в качестве перспективного торгово-экономического партнера и готова приложить необходимые усилия для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.