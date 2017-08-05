Лукашенко надеется на Буркина-Фасо 13 5.08.2017, 8:44

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Диктатор рассматривает Буркина-Фасо как перспективного торгово-экономического партнера.

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе с национальным праздником - Днем Независимости.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правителя.

"Беларусь рассматривает Буркина-Фасо в качестве перспективного торгово-экономического партнера и готова приложить необходимые усилия для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.