закрыть
5 августа 2017, суббота, 14:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко надеется на Буркина-Фасо

13
  • 5.08.2017, 8:44
  • 3,313

Диктатор рассматривает Буркина-Фасо как перспективного торгово-экономического партнера.

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе с национальным праздником - Днем Независимости.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правителя.

"Беларусь рассматривает Буркина-Фасо в качестве перспективного торгово-экономического партнера и готова приложить необходимые усилия для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.


Мнение

Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»