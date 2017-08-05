На выходных будет жарко и иногда дождливо 5.08.2017, 8:57

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Эти выходные в Беларуси будут жаркими, но не обойдется без осадков.

В Республиканском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Беларуси в субботу и воскресенье.

Сегодня в отдельных районах Беларуси пройдут короткие дожди, могут прогреметь грозы. Ветер западного направления, умеренный. Температура воздуха в разгар дня составит 22-28 градусов выше нуля, по юго-востоку до плюс 30.

В Минске в субботу без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), максимальная температура воздуха около 24-26 градусов.

Завтра, 6 августа, утром и днем местами по Беларуси, на большей части Брестской, Гродненской и Витебской областях пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью будет 11-17 градусов, днем воздух прогреется от 20 до 27 градусов, в юго-восточных районах до 30.