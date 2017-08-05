Надоел 30 5.08.2017, 9:12

3,275

Источник: vseanekdotu.ru

Лукашенко продолжает «перебирать картошку» на селекторах.

На последнем селекторном совещании диктатор дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия на период уборочной кампании. При этом он отметил, что в каждом районе есть около трех-четырех проблемных хозяйств.

— Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете, — обратился он к руководителям. — Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках.

Способны ли визиты руководителей в проблемные хозяйства сделать их процветающими и эффективен ли метод управления сельским хозяйством посредством селекторных совещаний?

Еще ЦК КПСС проводило подобные совещания — не помогло

Экономист Леонид Злотников уверен, что никакие распоряжения и поездки председателей райисполкомов не изменят ситуацию.

— Везде, где начинается управление хозяйством из одного центра — Госплан, Госснаб, президент, администрация, когда они пытаются сказать, что делать, сколько и где, — все это кончается плохо, — поясняет эксперт в интервью «Завтра твоей страны». — Это та самая модель социализма, которая по своей сути неэффективна.

Именно поэтому, по мнению экономиста, чтобы вытащить не только отдельные хозяйства, но и всю отрасль из тупика, в котором она оказалась, необходимо менять саму систему управления.

— В условиях рыночной экономики — это когда люди сами принимают решения, что делать, как продавать, договариваются между собой, организовывают экспорт-импорт — всегда сельское хозяйство было эффективным, — поясняет Леонид Злотников. — Эти вопросы должны решаться внизу. Конечно, государство тоже должно там присутствовать, следить, чтобы не обманывали, чтобы выполняли контракты, чтобы была защищена частная собственность.

Поддерживая сегодня неэффективную модель производства, власть пытается таким образом решать в первую очередь свои задачи.

— Это происходит в силу разных причин. Идеологических, номенклатурных. Иначе встает вопрос: кому нужна эта вертикаль, если она не будет всем этим заниматься? И кому тогда нужен такой президент? Поэтому он и должен везде всем командовать. И это непреодолимая сложность, когда все вопросы пытаются решать из центра.

Проведение селекторных совещаний, на которых Лукашенко «решает» вопросы уборки урожая, это, по мнению экономиста, советские методы, которые доказали свою нежизнеспособность.

— Хочу напомнить, что за 20 лет до распада СССР как раз начинались такие вот непрерывные совещания, работа с низами, — предупреждает эксперт. — Еще ЦК КПСС проводило пленумы чуть ли не каждые год-два. Подъему сельского хозяйства, это не помогло. Не поможет оно и сейчас. Не в силу того, что люди не хотят что-то делать, а в силу чрезмерной сложности управления непосредственно производством. Только если люди будут свободны, если у них будет земля и будет капитал, они сами все решат. А попытки заменить это все командами сверху кончаются плачевно.

Стыдное занятие, которым мир давно не занимается

Экс-директор Института земледелия и селекции Михаил Кадыров считает, что все эти призывы к главам райисполкомов делаются от бессилия и отсутствия реальных возможностей как-то повлиять на ситуацию.

— Я думаю, Лукашенко и сам понимает, что председатель райисполкома или другой областной начальник — не волшебник. Сам по себе его приезд — если он не привезет с собой денег — ничего не даст. Это все от безысходности, — уверен эксперт.

В любом случае сейчас, когда уборка уже началась, делать что-то с проблемными хозяйствами поздно. Тем более обсуждать это на совещаниях.

По мнению экономиста, ситуация в сельском хозяйстве значительно хуже, чем нам это пытаются представить.

— Понятно, что есть хорошие хозяйства, есть плохие. Но проблема в том, что плохих многократно больше, несмотря на все эти статистические ухищрения, — поясняет Михаил Кадыров. — Уборочная продлится до середины сентября, и урожай уберут с огромнейшими потерями. Но людям покажут другие цифры. По телевизору будут крутить красивые поля, добротные комбайны, рассказывать про намолоты в 60-70, а то и в 80 ц/га. А то, что реально улучшения никакого нет, а идет только ухудшение, людям знать и не надо.

Что же касается селекторных совещаний, то, по мнению эксперта, даже в лучшие времена это было 100-процентное пропагандистское действо, направленное на создание, а потом на поддержание имиджа Лукашенко.

— Неужели, если Лукашенко публично крикнет на какого-то руководителя, что надо топливо оттуда-то забрать и отдать на уборку, а тот подыграет, что-то изменится? — говорит эксперт.

Сейчас же подобные спектакли и вовсе лишены всякой логики.

— Эти вопросы спокойно решаются и без таких совещаний: снял трубку, поговорил с Минском, с областью, районом, издал указ. Ладно, в середине XX века, но сейчас, при таких средствах связи выносить это на телекартинку, собирать их всех — Боже мой! — поражается эксперт. — Но нет, нужно это пропагандистское действо. Стыдное занятие, которым мир давно не занимается. Страной так не управляют.