закрыть
5 августа 2017, суббота, 14:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как минских ГАИшников обвели вокруг пальца

8
  • 5.08.2017, 9:22
  • 1,837

Пока ГАИ разбиралась с одним нетрезвым водителем, его пьяный друг пересел за руль и уехал.

Как рассказали в Первомайском РУВД Минска, два парня отмечали знакомство: сначала в квартире, а потом в автомобиле. На улице Рогачевской их заметил патруль ГАИ. Сотрудники остановили Toyota. За рулем с явными признаками алкогольного опьянения находился 36-летний мужчина. 21-летний пассажир также был пьян.

Но пока сотрудники Госавтоинспекции разбирались с владельцем автомашины Toyota, пассажир пересел за руль авто и уехал. Инспекторы ГАИ бросились в погоню. Во дворе дома на улице Садовой водитель не справился с управлением и врезался в дерево. 

Медицинское освидетельствование показало более двух промилле алкоголя у каждого. Выяснилось, что оба лишены прав за вождение в нетрезвом виде.

Помимо восьми административных протоколов на двоих по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК. 21-летнему молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


Мнение

Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»