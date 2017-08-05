Приближение скорого маразма 9 Альфред Кох

5.08.2017, 9:25

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Никакого специального скрытого смысла в путинской погоне за щукой нет.

Это не месседж Трампу или Навальному, это не символический жест в духе "когда русский царь рыбачит, Европа может и подождать".

Это не демонстрация единства с Шойгу и не демарш по отношению к Меведеву.

Его очередной топлесс и очередная "амфора-стерх" - это не дежурно-неуклюжая попытка пресс-службы сделать "оживляж" ботоксной физиономии шестидесятипятилетнего пенсионера-подпола.

Нет! Я уверен, что ничего в этом "такого" - нет. Просто поехали мужики на рыбалку. А все остальное - вялое отбывание номера и рутина тяжеловесного кремлёвского пиара а-ля Песков (теперь понятно в кого дочка?).

И все же. Сколько же в этом невольного символизма! В этой дряблой коже и наглухо чёрных очках в пасмурный день. В этой небольшой щуке, которую велено считать большой. В этих попадающих в кадр третьих и четвёртых руках "одинокого" рыбака. Этот нелепый камуфляж гидрокосюма, озябшие стариковские руки...

Как все дышит приближением скорого маразма. Вот же он, уже виден. Брежнев. Конечно он. На знаменитой фотке в чёрных очках на катере...

Фото: facebook.com

Альфред Кох, Фейсбук