США вышли из Парижского соглашения по климату 3 5.08.2017, 9:52

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Вашингтон официально уведомил ООН о предстоящем выходе из Парижского соглашения по климату.

Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили в Госдепартаменте США.

Как ожидается, вся процедура займет минимум три года, отмечает Reuters. В течение данного периода Соединенные Штаты продолжат участвовать в международных переговорах по данной тематике. Речь идет, в частности, о запланированной в Бонне 6-17 ноября конференции по вопросам изменения климата. Вашингтон не намерен отказываться от имеющегося у него полного набора "политических опций" и не исключает, что вернется к исполнению соглашения, если ему удастся добиться более выгодных для себя условий, подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.

О том, что США не будут выполнять положений этого соглашения, президент Дональд Трамп заявил 1 июня 2017 года. Он подчеркнул, что данный шаг принимается в интересах американских компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых. До ноября 2020 года Вашингтон обязан регулярно предоставлять ООН свои отчеты об объемах вредных выборосов.