закрыть
5 августа 2017, суббота, 14:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

США вышли из Парижского соглашения по климату

3
  • 5.08.2017, 9:52
  • 4,269

Вашингтон официально уведомил ООН о предстоящем выходе из Парижского соглашения по климату.

Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили в Госдепартаменте США.

Как ожидается, вся процедура займет минимум три года, отмечает Reuters. В течение данного периода Соединенные Штаты продолжат участвовать в международных переговорах по данной тематике. Речь идет, в частности, о запланированной в Бонне 6-17 ноября конференции по вопросам изменения климата. Вашингтон не намерен отказываться от имеющегося у него полного набора "политических опций" и не исключает, что вернется к исполнению соглашения, если ему удастся добиться более выгодных для себя условий, подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.

О том, что США не будут выполнять положений этого соглашения, президент Дональд Трамп заявил 1 июня 2017 года. Он подчеркнул, что данный шаг принимается в интересах американских компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых. До ноября 2020 года Вашингтон обязан регулярно предоставлять ООН свои отчеты об объемах вредных выборосов.


Мнение

Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»