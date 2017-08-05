Черта бедности - 942 евро 9 5.08.2017, 10:00

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Как живут малообеспеченные немцы.

Почти 17% жителей Германии относятся к бедным слоям населения.

«Немецкая волна» разбиралась, кто эти люди и сколько составляет их месячный доход.

Согласно ежегодному докладу немецкого правительства об уровне бедности и благосостояния населения Германии, благодаря экономическому подъему, происходившему в стране в последние годы, социальное положение немцев существенно улучшилось. «Экономическая стабильность и продолжительный экономический рост сыграли роль в достижении самых высоких показателей занятости и самой низкой безработицы со времен воссоединения Германии», — говорится в документе, одобренном правительством в апреле. Доходы населения за последние десять лет также существенно выросли, следует из доклада.

Тем не менее, как подчеркнула министр труда и социальных дел Андреа Налес (Andrea Nahles), не все в Германии почувствовали этот экономический подъем. В 2015 году 40% работающего населения с наиболее низким доходом зарабатывали в реальном выражении меньше, чем в середине 1990-х годов. По данным Федерального статистического ведомства, уровень бедности в стране в 2015 году составил 16,7%, или чуть более 13 миллионов человек. Это означает, что фактически каждый шестой житель Германии живет за чертой бедности.

Черта бедности в 942 евро

Федеральное статистическое ведомство причисляет к ним людей с очень низким достатком, а также тех, чья семья «подвержена серьезным материальным лишениям или имеет низкую занятость». Речь идет о тех, кто получает менее 60% среднего для Германии дохода, поясняется в совместном докладе об уровне бедности в ФРГ, выпущенном целым рядом немецких общественных организаций, включая Германский паритетный благотворительный союз (Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband — Gesamtverband e. V.) и ProAsyl.

За чертой бедности в Германии живут те, чей месячный доход ниже 942 евро для не состоящих в браке и 1978 евро для семей с двумя детьми до 14 лет. Это «совокупный чистый доход семьи», который включает дотацию на аренду жилья, пособие и надбавку на содержание детей и другую материальную помощь, уточняется в докладе общественных организаций.

К самым уязвимым категориям населения относятся безработные, одинокие родители и их дети, пожилые люди, а также люди с ограниченными возможностями и страдающие хроническими заболеваниями. В будущем в группу риска попадут и беженцы, отмечает глава Германского паритетного благотворительного союза Ульрих Шнайдер (Ulrich Schneider): «Они тоже будут включены в статистику, после того как, получив убежище, покинут центр временного пребывания и обзаведутся собственным хозяйством». Прежде всего, добавляет он, им нужно будет найти жилье, что в крупных городах не всегда удается.

Такая разная бедность

Количество бездомных в Германии оценивается в 335 тысяч человек. К 2018 году это число может вырасти до полумиллиона, предупреждала в марте Верена Розенке (Werena Rosenke), возглавляющая Федеральный союз помощи бездомным. Чем ниже сумма дохода, тем больше в ней доля расходов на жилье, а тенденция такова, что бедные сегодня становятся еще беднее, объяснила она и добавила: «Поэтому люди с низкими доходами часто попадают в долговую яму, которая в конце концов может грозить потерей жилья».

Некоторые критики, правда, отмечают, что в сельской местности, где арендные ставки ниже, чем в крупных городах, гораздо проще прожить на 942 евро в месяц. Поэтому подход к установлению дохода, обозначающего черту бедности, им кажется слишком унифицированным.

По мнению главы Института немецкой экономики (IW) в Кельне Михаэля Хютера (Michael Hüther), при его расчете было бы разумным учитывать региональную разницу в покупательной способности и индивидуальные потребности людей. К примеру, в Мюнхене, самом дорогом городе Германии, порог бедности составляет не 942, а 1128 евро, а в баварском Тиршенройте в группу риска попадают те, кто зарабатывает меньше 823 евро в месяц, рассказал эксперт.

На отсутствие дифференциации указывает и глава Германского союза городов и общин Герд Ландсберг (Gerd Landsberg). По его словам, из 2,8 миллиона студентов в Германии сотни тысяч вынуждены жить на сумму, составляющую менее 60% среднего месячного дохода. Это люди, которых нельзя причислить к неблагополучным слоям населения, подчеркнул Ландсберг: они, напротив, считают себя будущей движущей силой немецкой экономики.

Как рассчитывать черту бедности

Однако Ульрих Шнайдер из Германского паритетного благотворительного союза не согласен с тем, что при расчете черты бедности необходимо учитывать региональные особенности. Он убежден, что это может привести к искажению результата: «Если взять отдельные районы Берлина, там едва ли можно зафиксировать бедность». Поэтому необходим общий средний показатель для всей Германии, считает Шнайдер.

Предложение учитывать разницу в покупательной способности в разных регионах он считает «вполне похвальным», но непродуманным. Ведь для этого, объясняет глава союза, необходимо знать состав потребительской корзины во всех регионах, а таких данных нет.

Кроме того, подчеркнул Шнайдер, опыт показывает, что люди с низким достатком приспосабливаются к определенному уровню жизни. К примеру, они делают покупки только в дискаунтерах, где цены одинаковые по всей Германии.

Общественные организации убеждены, что для борьбы с бедностью в Германии необходимы изменения на рынке труда и в социальной политике властей. Они, в частности, предлагают увеличить финансирование детских садов и школ, выделять больше средств на строительство социального жилья и реформировать пенсионное страхование и систему выплаты пособий пожилым для предотвращения бедности в старости.