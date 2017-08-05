«Футболисты забыли, как выглядят деньги» 12 5.08.2017, 10:21

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Фото: tribuna.com

Дмитрий Яшин объясняет, почему разлетаются «Крумкачы».

В «Крумкачах» все плохо с финансами, и это, кажется, обсудили уже более-менее все. В прошлую субботу пятеро «воронов» из-за задержек по зарплате отказались ехать на гостевой поединок с «Витебском». Их позицию озвучил экс-полузщитник клуба Егор Семенов. Вскоре своим видением ситуации поделился босс «пернатых» Денис Шунто.

Интервью председателя правления «воронов» вызвало неоднозначное реакцию. В комментариях началась настоящая битва. Кто-то поддерживал Шунто, а кто-то, как жены Дмитрия Климовича и Филиппа Иванова (оба футболиста не поехали в Витебск), сильно удивились риторике менеджера.

«Трибуна» встретилась с экс-защитником клуба Дмитрием Яшиным, который согласился откровенно рассказать о безденежье «Крумкачоў» в последние месяцы:

– О финансовых проблемах «Крумкачоў» было известно еще в прошлом сезоне, но зимой вы подписали с клубом двухлетний контракт. Почему?

– Зимой я искал новую команду. Хороших вариантов найти не удалось. Ехать во вторую лигу чемпионата России не хотелось, а просмотр в СКА завершился ничем. Поговорили с Денисом Шунто. Он сказал: «В этом сезоне не будет проблем с финансами. Все деньги будут выплачиваться вовремя». Подумал-подумал и решил продолжить карьеру в «Крумкачах». На собрании накануне сезона руководство перед всеми игроками заявило, что зарплата будет платиться 15-го числа каждого месяца, а премиальные за победы начнем получать 1 числа следующего. Все воодушевились. Если руководитель говорит, что все будет хорошо, то почему бы не играть?

Чуть позже команду возглавил Владимир Пятенко. Он наладил дисциплину, организовал классный тренировочный процесс. Перед началом чемпионата все было круто. Провели отличную предсезонку, но в апреле все пошло по наклонной.

Фото: tribuna.com

– Почему вы поверили боссам клуба? Ведь они были должны премиальные всей команде за прошлый год.

– На собрании во время сборов руководители сказали, что выплатят нам все премиальные, условно, до августа. Тогда мы попросили их дать бумагу, в которой это будет зафиксировано. Увы, это дело замялось. Позже уже никто не вспоминал о премиальных. Если честно, наверное, все футболисты уже забыли об этих деньгах. Как говорится, взять и запить водой.

Нам постоянно повторяли: «Ребята, только начните сезон. Не волнуйтесь, деньги будут. Прямо-таки рекой польются». Хорошо, начали чемпионат. Как по мне, стартовали неплохо: выиграли у «Витебска», поделили очки с брестским «Динамо», в самой концовке упустили матч с БАТЭ. Наступил конец апреля. Нам должны были отдать зарплату, но денег не было. Каждый день срок выплат переносился то на понедельник, то на пятницу. Это были наши «любимые» дни недели. Пятенко в этой ситуации был на нашей стороне. Он говорил: «Я за то, чтобы вам вернули все деньги. Не только зарплату за апрель, но и премиальные за прошлый сезон». Ситуация стала ухудшаться. 4 мая руководство должно было «насыпать» хоть какие-то премиальные за прошлый месяц. Чтобы люди понимали, что играют не за «спасибо». Этого не произошло, а даты выплат продолжали переноситься.

– Что по этому поводу говорило руководство?

– Боссы постоянно говорили: «Ребята, потерпите, вот-вот все будет». Ну как такое возможно? Допустим, ты работаешь в какой-то организации, к тебе подходит директор и говорит: «Саня, извини, зарплату в назначенную дату не получишь. Давай через пару дней рассчитаемся, когда придет транш». Никаких проблем, все мы люди. Но когда звонишь Денису в нужный день, а он не поднимает трубку и не отвечает на сообщения, многое становится понятным. В «Крумкачах» такое повторялось каждую неделю.

Что делать? Приходилось занимать у знакомых, чтобы нормально жить и правильно питаться. Все-таки футболистам кроме правильного питания нужно находить эмоции, чтобы приходить на тренировки и давать результат. Некоторые ребята приходили на занятия абсолютно пустыми, хотя мы как-то старались поднять друг другу настроение. Благодаря классному коллективу, получалось сделать это. Короче, в «Крумкачах» все было хорошо, кроме финансов.

Ситуация ухудшалась. На очередном собрании нам дали понять, что денег нет, потому что мы плохо играем. Чтобы они появились, команде по итогам первого круга нужно было подняться в первую восьмерку. Многие удивились, никто не понимал, почему нам не поставили эту задачу перед началом сезона.

– Можете объяснить, на что живет человек, который четыре месяца не получает зарплату?

– Я приехал в Беларусь, имея определенный денежный запас. Решил подстраховаться и не прогадал. В самом начале сезона мне дали 300 долларов на аренду квартиры. К слову, «квартирные» я кое-как получал. Приходилось частенько «доставать» Дениса. Каждый месяц капал ему на мозги, мол, мне нужно рассчитаться с хозяином. Бывало, что я просрочивал аренду на пару недель. Хорошо, мне попался понимающий хозяин, который был готов ждать. Правда, уже становилось стыдно звонить ему и в очередной раз говорить, что выплаты снова задерживаются. В общем, какие-то деньги на жилье мне давали, но за все остальное приходилось платить самому.

– Когда вы получили первую зарплату в этом году?

Фото: tribuna.com

– Кажется, в конце июня я получил зарплату за апрель, но только одну. Но нужно отметить, что частично получил еще одну зарплату, которая уходила на аренду квартиры. Ситуация с деньгами начинала серьезно давить. Перед открытием трансферного окна подошел к Шунто: «Денис, если не знаешь, что дальше будет с клубом, скажи прямо. Такая ситуация не может продолжаться вечно. Если ничего не изменится, буду искать новое место работы». Он сказал: «Или 8 июля в клуб придут большие деньги, или можешь начинать искать другие варианты продолжения карьеры. Если не найдешь ничего интересного, останешься в «Крумкачах». Пожали друг другу руки.

8 июля денег не было, тогда нам сказали, что они будут 10 июля. Руководители сообщили: «Давайте сыграем в Молодечно, а уже в понедельник мы закроем все долги по зарплате». Нет проблем. Выиграли, все на эмоциях. В нужный день нас должны были рассчитать, но снова этого не произошло.

На предыгровой тренировке с «Нафтаном» Алексей Кучук спросил нас: «Ну что? Все готовы выложиться на 110 процентов?» Мы согласились, но дали понять, что если ситуация не изменится, команда не поедет на матч с «Витебском». Мы всей командой объявили, что если до этой встречи нам не закроют хотя бы половину долгов, то дальше клуб живет без нас. Руководство в очередной раз пообещало, что 100% решит этот вопрос.

Прошли «Нафтан», но за два-три дня до выезда в Витебск в клубе стала гулять информация, что денег нет и не будет. Вся команда собралась на тренировочном поле (за исключением новичков и молодежи), нас было человек 14. Начали разговаривать. Большинство ребят сказало: «Я поступлю так, как все». Потом разговор продолжился в раздевалке. Почему мы все это затеяли? Хотели либо получить зарплату, либо статус свободного агента. Увы, нам не дали ни первого, ни второго. Тогда сообщили Денису, что точно не поедем в Витебск. Он сказал, чтобы решали сами, ведь денег не будет. После этого в раздевалке осталось человек восемь – практически вся основа.

– Это был сложный разговор?

– Нет, просто каждый высказал свое мнение по этому поводу. Мы предупреждали, что не поедем на матч? Да. Руководство выполнило свое обещание? Нет. Все получилось примерно так, как мы предполагали раньше. Нас просто кормили «завтраками» и, наверное, думали, что так будет продолжаться вечно. Нужно уметь отказывать людям, потому что в противном случае они могут обнаглеть. Руководство думало, что обещания прокатят и в этот раз, но мы были настроены серьезно. В Витебск не поехали пятеро, но так хотели поступить еще несколько игроков. По-моему, им просто не хватило смелости. Или эти ребята думают, что их больше никогда и никуда не позовут. Не мне судить этих людей, каждый делает свой выбор.

– Согласны, что такое решение выглядело как саботаж?

– Перед тем, как не поехать на матч, мы разговаривали с Денисом. Он удивлялся: «Как это вообще можно не поехать на игру?» Мы же говорили, что не понимаем, как человек может в глаза говорить одно, а поступать иначе. Когда «Крумкачы» вышли в высшую лигу, Шунто рассказывал Шику: «Жень, я нормальный руководитель. Всегда говорю так, как есть и никогда не обманываю». Только в это уже не верилось. Кстати, новость о том, что мы не поедем на матч, появилась в сети только в день игры. Хотя Денис знал об этом гораздо раньше. Наверняка он подумал, что мы все-таки поедем на матч. В своем интервью он говорил, что можно было саботировать тренировки или задержать начало игры. Попробуй у нас не прийти на тренировку, так это пойдет только на пользу клубу – не нужно будет платить за аренду поля.

– Как думаете, можно было бы решить вопрос ухода из «Крумкачоў» иначе?

– Просто так он бы точно нас не отпустил. Только если за деньги. Хватало всяких разговоров.

Фото: tribuna.com

– По-человечески вы можете понять Дениса Шунто?

– Перед матчем с «Нафтаном» обратился за советом к отцу. Он занимается бизнесом, подкован в вопросах законодательства и в курсе всего, что творится в «Крумкачах». Папа сказал: «С точки зрения бизнеса я понимаю руководство клуба. Сейчас очень тяжело найти деньги. У нас порой тоже случаются задержки перед работниками». Но мой отец выполняет обещания, которые дает. А что в «Крумкачах»? Ничего, только одни обещания. Плюс, по-моему, в футболе не должно быть мелочей. Игрок должен правильно питаться, у него должны быть нужные мысли. Как ты можешь думать об игре, если тебе нужно решить, как заплатить за квартиру или придумать, у кого занять денег?

– Летом у вас были какие-то варианты продолжения карьеры?

– Я знаю, что мной интересовались. На меня в клуб приходили запросы от средних команд. Может, было что-то интересное, но мне не говорили. Например, я недавно узнал, что в прошлом году по мне было хорошее предложение, но мне даже не сказали об этом. Считаю, что так поступать неправильно. Но у каждого своя правда. Каждый поступает так, как считает нужным.

– Денис Шунто изменился за полтора года, что вы провели в клубе?

– Сложно сказать, не могу ответить на этот вопрос… Может быть, постарел :).

– Окей, твое отношение к этому человеку изменилось?

– Изменилось, причем кардинально. То, что сейчас происходит с «Крумкачамі», просто немыслимо. В клубе нет ничего кроме хороших тренировок. Слова Шунто можно делить на два, а потом еще на два. Мы долго верили этому человеку, но всему приходит предел. Сейчас «Крумкачы» – любительская команда, которая играет в профессиональной лиге. У клуба нет ни денег, ни инфраструктуры. О чем говорить, если у доктора даже нет медикаментов, чтобы оказать помощь игрокам. Если нужно что-то затейпировать, футболисты сами покупали себе тейпы.

На одной из последних тренировок так сильно получил по голеностопу, что у меня чуть слезы не потекли. Но на занятии даже не было заморозки. Зачастую доктор приносил на игры какие-то медикаменты. В последний месяц в клубе не было ни администратора, ни массажиста, ни врача. О тренировках дублеров я вообще молчу. Если получил на занятии травму – восстанавливайся самостоятельно. Вот такие дела.

– С вами сейчас рассчитались?

– Отдали одну зарплату. Она ушла на то, чтобы отдать долги.

– Вячеслав Глеб рассказывал, как Одеоибо подрабатывал в день перед матчем. Это нормально?

– Слава Глеб говорил, что Одеоибо ходил разгружать вагоны. Денис уверяет, что такого не было. Но Сэм действительно подрабатывал грузчиком, только разгружал не вагоны, а фуры. Мы с Филом на полном серьезе подходили к нему: «Слушай, если будет работа, зови нас». Я уже занимался чем-то подобным, когда играл в Самаре. Тогда тоже была напряженная ситуация с деньгами. Не вижу в этом ничего зазорного. Поработал четыре часа – получил 60 рублей. Запросто поносил ящики или что там носят?

Ну а что делать, если денег нет? Неизвестно, появятся ли они вообще. Пацаны, которые приходят в «Крумкачы», прекрасно это понимают, но хотят проявить себя. Я тоже хочу себя проявить, но я же легионер. Если был бы коренным минчанином, может, остался бы в «Крумкачах». Если бы предложили играть в «Крыльях Советов» за идею – с радостью бы согласился. А что тут получается? Приду в магазин, наберу корзину продуктов, а на кассе скажу: «Дайте мне их просто так, ведь я играю в «Крумкачах» за идею?»

Фото: tribuna.com

Прекрасно понимаю, что клуб находится на стадии становления и ему сейчас трудно. Но, извините, когда денег нет совсем… Обещания, обещания… Наступает день X, а тебе говорят, что опять ничего не будет. В такие моменты появляется ощущение, что тебе бьют по лицу, как недавно ВДВшник корреспондента в прямом эфире. И так повторяется каждый раз. Надоело это терпеть.

– На ваш взгляд, «Крумкачы» смогут остаться в высшей лиге?

– У меня двоякое мнение по этому поводу. За исключением БАТЭ в чемпионате Беларуси все команды примерно одного уровня. Да и Борисов в этом году играет не так мощно, как в прошлом. Здесь все зависит от эмоционального фона команды. Кто больше захочет победить в конкретный момент – тот победит. Посмотрите на матч «Крумкачоў» в Витебске. У нас бОльшая часть игроков дебютировала в высшей лиге, но у ребят было запредельное желание. За счет эмоций удалось добиться нужного результат.

– Кстати, вы смотрели матч «Крумкачоў» в Витебске?

– Конечно.

– И с какими мыслями наблюдали за игрой?

– Мы собрались с Шиком, Филом и нашими девушками. Я смотрел игру на экране телефона. Иду в переходе метро, в это время забивает Филанович. Думаю, ничего себе, какие наши красавцы! Искренне желал команде положительного результата. Но через десять минут, мы уже «горели» 1:2. Когда забил Костюкевич, я так заорал! Ребята прибежали: «Серьезно? Костюкевич забил? Чего ты «гонишь»?» Это было что-то нереальное. Повторюсь, просто стечение обстоятельств. Парни выдали матч на эмоциях, но через несколько туров они угаснут.

– Все как-то не очень радужно. Не находите?

– Конечно, сейчас грустно. При нормальном финансировании это был бы крутой проект. В нынешнем сезоне «Крумкачам» удалось сохранить костяк команды и неплохо усилиться. Одно удовольствие играть в центре защиты с Климовичем. Потом к нам пришел опытнейший Челядинский. Думал, ну сейчас попрем, сзади точно не будет проблем. Коллектив просто сумасшедший! Это давало дополнительную энергию и эмоции.

– Что вообще вам дали «Крумкачы»?

– Новых друзей, с которыми я буду поддерживать отношения. В этом клубе я получал достаточно игровой практики, несмотря на все косяки в прошлом сезоне. Я играл. Это здорово. Время в «Крумкачах» подарило много положительных эмоций. Наверное, с возрастом буду с улыбкой вспоминать время, проведенное здесь. Будет грустно, если клуба все-таки не станет (надеюсь, этого не случится).

Пока самое светлое пятно в «Крумкачах» – это болельщики. Наверное, не все из них знают то, что происходит в клубе, но после этого интервью люди будут иметь более полную картину.

Думаю, у «Крумкачоў» одни из лучших болельщиков в стране, которые поддерживают команду, несмотря ни на что. Они ездили за нами по всей Беларуси, писали сообщения в социальных сетях (даже если ты на них не всегда отвечал). Это очень приятно. Как-то я пропускал матч с «Городеей». Пришел на стадион с родителями, и ко мне подошел один из наших болельщиков. Начали общаться. Вспомнили о том, как я неудачно скинул мяч головой Костюкевичу. После этого мы пропустили гол и проиграли. И он так аккуратно мне об этом напомнил: «Да, а вот в той игре кое-кто плохо скинул мяч». Это прозвучало настолько тепло, что мне захотелось обнять этого человека. Это даже не передать словами. Нигде не встречал, чтобы между командой и болельщиками был такой душевный контакт.

– И последний вопрос. Как вы попрощались с Денисом Шунто?

– Может быть, я не так понял Дениса или что-то не расслышал. Забрал трудовую книжку, пожал ему руку: «Удачи! Надеюсь, у вас все получится». Шунто тоже пожал мне руку: «И тебе удачи, будем следить за тобой. Может, еще увидимся, не дай Бог». Я засмеялся на весь офис, потом пожелал удачи остальным сотрудникам клуба и ушел.