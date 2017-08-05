Минская пенсионерка пригрозила устроить теракт в банке 3 5.08.2017, 10:15

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84-летняя минчанка от одиночества позвонила в банк и сообщила, что планируется преступление.

Информацию передали в дежурную часть Центрального РУВД столицы.

Личность звонившей установили – ею оказалась пожилая женщина 1933 г.р., сообщает ГУВД Минского горисполкома. В беседе с милиционером пенсионерка призналась, что после смерти супруга чувствует себя очень одиноко, а такие звонки позволяют ей общаться с людьми.

Милиционер поговорил с женщиной, после чего она пообещала больше не звонить в организации с подобными сообщениями.