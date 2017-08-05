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Актриса из «Секса в большом городе» хочет стать губернатором Нью-Йорка

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  • 5.08.2017, 10:27
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Синтию Никсон могут поддержать представители либеральных сил.

Актриса из популярного американского сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора штата Нью-Йорк, сообщает Wall Street Journal.

По данным газеты, 51-летнюю исполнительницу роли Миранды могут поддержать представители либеральных сил. В 2013 году она работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

"Она нестандартный кандидат с перспективными способностями, который сможет воодушевить людей", — цитирует издание слова директора Союза за качественное образование (Alliance for Quality Education) Билла Истона.

Как сообщается, среди других возможных кандидатов также выделяют мэра города Сиракьюс Стафани Майнер и экс-сенатора Терри Гибсона. Нынешний губернатор штата Эндрю Куомо планирует баллотироваться на третий срок.


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