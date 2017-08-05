Белорусские зенитчики участвуют в учениях в России 1 5.08.2017, 10:34

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Участники международного конкурса "Ключи от неба-2017" отразят массовый ракетный удар воздушного противника.

На полигоне Ашулук в Астраханской области определится победитель по итогам пяти этапов международного конкурса боевых расчётов зенитных ракетных войск "Ключи от неба-2017", сообщает в субботу пресс-служба Южного военного округа.

В конкурсе принимают участие команды России, Казахстана и Беларуси, которые выступают на зенитных-ракетных системах, предоставленных российской стороной.

"Команда Китая прибыла со своей техникой С-300ПМ "Фаворит", на которой и участвует в соревнованиях. Так как ЗРС участников имеют различные модификации, организаторами конкурса принято решение разделить участников на две номинации по три участника в каждой - это тип ЗРС С-300ПС и тип ЗРС С-300ПМ", - говорится в сообщении.

По результатам четырёх этапов в обеих номинациях соревнований лидируют российские команды.

В ходе сегодняшнего дня команды-финалисты из России, Беларуси и Китая выявят лучший боевой расчёт в номинации "Противовоздушный бой с боевыми пусками зенитных управляемых ракет", который и станет победителем "Ключей от неба-2017".

"Им предстоит одновременно вести бой со средствами воздушного нападения условного противника, которые наносят массированный ракетный авиационный удар, выполняя боевые пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям. Цели для расчетов конкурсантов будут представлены ракетами-мишенями "Стриж", "Кабан", "Пищаль", имитирующими полет и характеристики современных и перспективных средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Завершится Международный конкурс боевых расчётов зенитных ракетных войск "Ключи от неба-2017" в субботу, 5 августа.