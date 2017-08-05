Только три семьи из ста считают, что проблем с финансами у них нет 3 5.08.2017, 10:40

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Фото: kp.by

Традиционно больше всего денег белорусы тратят на еду.

По информации Белстата, в прошлом году у нас работало 4 млн. 406 тыс. человек. Это чуть меньше половины жителей страны. И при этом каждый четвертый трудился в сфере промышленности - в общей сумме 1 млн. 27 тыс. человек, пишет kp.by.

Еще 634 тыс. белорусов были заняты в торговле, 452 тыс. - в образовании и 425 тыс. - в сельском хозяйстве. А меньше всего в Беларуси банкиров и прочих финансистов - чуть меньше 73 тыс. человек.

Тех, кто решил официально стать на учет в качестве безработных, в прошлом году было совсем немного - 35,3 тыс. человек (это около 0,9% от количества людей трудоспособного возраста). Если нарисовать портрет среднестатистического безработного, то выглядеть он будет так: мужчина старше 50 лет с профессионально-техническим образованием, который живет в Гомельской или Витебской области и провел без работы в среднем от одного до трех месяцев.

Общий объем зарплаты, который в прошлом году белорусы получили за труд, выглядит внушительно - 36,4 млрд. рублей, это примерно 18 млрд. долларов в пересчете по нынешнему курсу. А общая сумма денежных доходов жителей страны в прошлом году составила 58,7 млрд. рублей. В ней учитываются не только зарплаты, но и всевозможные выплаты от государства, доходы от предпринимательской деятельности, от собственности и так далее. В среднем на каждого жителя страны в месяц приходилось 514 руб. 90 коп., в том числе на детей и пенсионеров.

Много это или мало? Об этом белорусов тоже спросили. Примерно две трети опрошенных семей (65,5%) сочли свое материальное положение средним. Еще 26,9% признались, что материальное положение у них ниже среднего, а 4,5% - низкое. И только три семьи из ста сообщили, что проблем с финансами у них нет и свое материальное положение они оценивают выше среднего. Таких больше всего оказалось среди семей с одним ребенком (3,5% от общего числа таких семей). А тех, кто считает свое материальное положение низким, больше всего было среди семей, состоящих из одного человека - 6,2%.

Источник: kp.by

На алкоголь и сигареты белорусы тратят больше, чем на рыбу и овощи

Традиционно больше всего денег белорусы тратят на еду. Прошлый год не стал исключением: по данным Белстата, примерно 39% расходов семей уходили на продукты, и самыми весомыми тратами стали мясо, молочка и хлеб.

Многовато уходит и на алкоголь и сигареты - 3,3% расходов. Это больше, чем, например, на рыбу (в среднем 1,9% расходов), овощи (2%) или фрукты и ягоды (2,6%).

Немало белорусы тратят и на транспорт (не только общественный, но и личный, а также на билеты на поезда-самолеты) - 9,2%. А коммуналка отнимает в среднем 7,1% расходов.

И, конечно, деньги мы не только тратим, но и копим. Как правило, белорусы откладывают деньги на непредвиденные расходы - так поступает 71,9% опрошенных. 41% откладывает на ремонт и покупку недвижимости, 36,5% - на крупные покупки, 14,4% - на отпуск… А примерно каждый десятый (10,6%) откладывает деньги на ритуальные услуги.