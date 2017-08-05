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Мэра Риги научили правильно писать название Беларуси

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  • 5.08.2017, 11:01
Нил Ушаков

За неправильное написание названия страны политик извинился на белорусском языке.

Мэр латвийской столицы Нил Ушаков на своей странице в фейсбуке описал неприятную ситуацию, в которую на этой неделе попали белорусские туристы.

«У их бусика ночью украли шины с дисками, но государственная полиция помогла в интернете найти новые, доставить и установить, чтобы путешественники могли двигаться дальше», — написал он. Надо сказать, что в своем сообщении мэр изначально написал «туристы из Белоруссии».

Общественный активист Глеб Лободенко, заметив досадную оплошность, объяснил господину Ушакову, как нужно писать название страны по-белорусски и по-русски. И прислал картинку белорусской Конституции, пишет nn.by.

Мэр Риги отреагировал мгновенно. Он извинился по-белорусски и отредактировал свой пост.


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