Мэра Риги научили правильно писать название Беларуси 11 5.08.2017, 11:01

Нил Ушаков

За неправильное написание названия страны политик извинился на белорусском языке.

Мэр латвийской столицы Нил Ушаков на своей странице в фейсбуке описал неприятную ситуацию, в которую на этой неделе попали белорусские туристы.

«У их бусика ночью украли шины с дисками, но государственная полиция помогла в интернете найти новые, доставить и установить, чтобы путешественники могли двигаться дальше», — написал он. Надо сказать, что в своем сообщении мэр изначально написал «туристы из Белоруссии».

Общественный активист Глеб Лободенко, заметив досадную оплошность, объяснил господину Ушакову, как нужно писать название страны по-белорусски и по-русски. И прислал картинку белорусской Конституции, пишет nn.by.

Мэр Риги отреагировал мгновенно. Он извинился по-белорусски и отредактировал свой пост.