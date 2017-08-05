25 книг Франциска Скорины собрали в одну 5.08.2017, 11:10

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Шикарный альбом с множеством иллюстраций называется «Всемирное наследие Франциска Скорины».

В Беларуси сохраняется лишь небольшая часть наследия Франциска Скорины. Но сейчас мы можем увидеть все 25 книг первопечатника под одной обложкой - в издании, которое представили в Национальном музее.

Шикарный альбом с множеством иллюстраций называется «Всемирное наследие Франциска Скорины», так как книги первопечатника разбросаны по всей Европе. Точно оценить их количество ученые не могут, но на сегодня известно о 519 экземплярах, большинство из которых - в фондах России. В Беларуси сохраняется только десять, пишет «Новы час».

Издание увлекательно рассказывает и показывает историю каждой книги, говорит составитель Алесь Суша:

«Мы провели основательное научное исследование, которое заняло несколько лет работы, нашли и детально описали на уровне каждого экземпляра книги из собраний Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши, Словении, Германии, Дании, Британии, то есть фактически со всей Европы».

Альбом поможет понять значимость наследия Скорины, в котором еще много загадок, не только белорусам, но и иностранцам. Поэтому издание на трех языках - белорусском, русском и английском. Алесь Суша подчеркнул аутентичность книг Скорины:

«Уникальное и первое альбомное издание показывает книжное наследие первопечатника таким, каким оно есть: кусками, фрагментами, порванными листами, переплетенными вместе с другими книгами, потрепанными временем, раскрашенными владельцами, в самых разных переплетах».

Книга вышла в издательстве «Белорусский энциклопедия» по заказу Министерства информации и недавно взяла гран-при Международного конкурса стран СНГ «Искусство книги - 2017».

В этом году в Беларусь приедут оригиналы некоторых изданий Скорины - 14 сентября в рамках Международного конгресса, приуроченного к 500-летию белорусского книгопечатания, откроется масштабный выставочный проект, где впервые будут презентованы книги Скорины из нескольких стран мира.