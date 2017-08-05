Scooter может поплатиться за концерт в Крыму 13 5.08.2017, 11:27

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Участникам немецкой группы Scooter, которые 4 августа незаконно прилетели в аннексированный Крым, грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом изданию "Крым.Реалии" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

По ее словам, по обращению народного депутата Украины Дмитрия Белоцерковца (Блок Петра Порошенко) о нарушении украинского законодательства группой Scooter прокуратура АРК внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы, отметила спикер.

Тихончик рассказала, что прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии, чтобы допросить участников группы.

4 августа группа Scooter прилетела в оккупированный Крым, где выступила на фестивале ZBFest в Балаклаве.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

По украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области, и только с разрешения украинских властей.

В связи с военной агрессией России Украина запретила въезд отдельным российским артистам за их "действия, противоречащие интересам Украины".