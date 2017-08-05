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Успехи на работе укрепляют здоровье

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  • 5.08.2017, 11:49
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Получили премию на работе? Это положительно сказывается не только на вашем кошельке, но и на здоровье!

Люди, работающих в компаниях с хорошими перспективами продвижения, премирования и в целом поощрения, на 20 процентов реже страдают сердечными заболеваниями, чем те, у кого мало шансов улучшить свое положение, обнаружили британские ученые, пишет newsyou.info.

Проанализировав состояние здоровья 4700 госслужащих в течение 15 лет, Майкл Мармот, профессор эпидемиологии из Университетского колледжа Лондона, и Майкл Андерсониз Университета Калифорнии обнаружили эту взаимосвязь.

Авторы заявили, что их исследование доказывает: быть успешным пролезно для здоровья. Люди, которые чувствуют, что их ценят на работе, реже болеют!

Прошлые исследования показали, что победители Оскара живут дольше, чем номинанты, не ставшие первыми.

А лауреаты Нобелевской премии живут дольше, чем кандидаты, которые не выиграли.


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