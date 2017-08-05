В Орше пенсионер устроил стрельбу 13 5.08.2017, 12:03

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События развивались как в боевике, хотя начиналось все мирно.

В шесть утра горожанин традиционно вышел из дома, чтобы выгулять собаку, в итоге прогулка не затянулась почти до вечера. Владелец пса успел за это время выпить порцию бальзама, после чего решил свести счеты с давними обидчиками. Когда-то у него был конфликт с владельцем стеклоприемного пункта, расположенного в районе гаражей. Туда и отправился подвыпивший гражданин. Дождался хозяина, а когда тот подъехал на автомобиле – дважды выстрелил из газобалонного пневматического пистолета. Повредил авто. Водителя, к счастью, не задел, но заставил его ретироваться с места происшествия. А пока пострадавший звонил в милицию, продолжил свои похождения, сообщает пресс-служба МВД.

На этот раз «герою» не понравилась женщина, которая шла к своему сараю вместе с братом мужа. Возмутился: что вы, мол, здесь шоркаетесь без дела? И ударил даму по лицу, потом толкнул – она упала. Хулиган на время исчез с поля зрения, а когда родственники возвращались домой, то опять встретили разгулявшегося собачника. На этот раз в его руках был переделанный из сигнального пистолета самопал. Выстрелил дважды на расстоянии вытянутой руки от жертвы. И оба раза, к его бурному негодованию – осечка. Тогда пенсионер рукояткой ударил горожанку три раза по голове. Та обмякла. Родственник вступился и уложил дебошира на землю, но буян вырвался и убежал. Когда его нашла милиция, он уже успел устроить погром в собственном доме, при задержании сопротивлялся. Старший помощник прокурора Оршанского района Дмитрий Воропаев считает, что преступник получил по заслугам:

– За угрозу убийством, хулиганство, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, фигурант резонансного дела обязан выплатить владельцу поврежденного им авто около 3,5 тысячи рублей ущерба.