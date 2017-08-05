YouTube-рекорд побит: появился новый лидер по просмотрам

YouTube-рекорд побит: появился новый лидер по просмотрам1
- 5.08.2017, 12:13
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Теперь самым популярным роликом в сети стал клип Luis Fonsi ft. Daddy Yankee на песню Despacito.
Сейчас у видео более трех миллиардов просмотров.
Именно хит Despacito поднял интерес туристов к острову Пуэрто-Рико примерно на 45%.
Прошлый рекорд не выдержал своей славы и месяц. See You Again от Уиза Халифы и Чарли Пута теперь на втором месте.
Пять лет был лидером тот, кто сейчас занимает третье место - кореец Psy с клипом Gangnam Style.
На песню Despacito вышло много каверов. Пару месяцев назад Джастин Бибер подпел пуэрториканцам по-английски.