закрыть
5 августа 2017, суббота, 14:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

YouTube-рекорд побит: появился новый лидер по просмотрам

1
  • 5.08.2017, 12:13
  • 7,995

Теперь самым популярным роликом в сети стал клип Luis Fonsi ft. Daddy Yankee на песню Despacito.

Сейчас у видео более трех миллиардов просмотров.

Именно хит Despacito поднял интерес туристов к острову Пуэрто-Рико примерно на 45%.

Прошлый рекорд не выдержал своей славы и месяц. See You Again от Уиза Халифы и Чарли Пута теперь на втором месте. 

Пять лет был лидером тот, кто сейчас занимает третье место - кореец Psy с клипом Gangnam Style.

На песню Despacito вышло много каверов. Пару месяцев назад Джастин Бибер подпел пуэрториканцам по-английски.


Мнение

Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»