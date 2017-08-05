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Нетипичное погребение кривичей обнаружено на северо-западе Беларуси

  • 5.08.2017, 12:28
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Археологи исследуют один из крупнейших в Восточной Европе некрополей кривичей.

Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ.

Под Мяделем были вскрыты курганы X-XI веков. Там было обнаружено захоронение с ранее неизвестным науке погребальным обрядом предков современных белорусов.

Ведущий раскопки археолог Николай Плавинский - заведующий кафедрой Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова - отмечает, что захоронения были совершены прямо на древней дерновой поверхности в какой-то конструкции.

"Возможно, это были деревянные конструкции или берестяные. И это фактически впервые в Беларуси такая находка. В будущем, может быть, мы иначе будем смотреть на похоронные обряды рубежа I и II тысячелетия", - сказал археолог.


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