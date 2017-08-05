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В Минске почтили память Рут Уоллер

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  • 5.08.2017, 12:56
Фото: racyja.com

Рут Уоллер приехала в послевоенную Беларусь в составе миссии ООН, чтобы спасать страну от послевоенных голода и разрушений.

Память Рут Уоллер ежегодно чествуют на Военном кладбище в Минске. Ее имя присвоено одной из минских школ.

В этом году акция была организована движением солидарности «Разам». Собравшиеся зажгли свечи на могиле, прочитали несколько молитв, вспомнили о том, чем занималась американка в Минске в составе миссии ООН.

Фото: racyja.com

В 1940-е годы Уоллер вместе с мужем работала в Минске в созданной ООН миссии UNRRА — Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций. Задачей миссии в послевоенное время было оказание экономической помощи странам Европы, а также репатриация и поддержка беженцев. Уоллер занималась организацией поставок в Беларусь продуктов, одежды, медицинских препаратов. Благодаря этой работе были спасены тысячи людей. В августе 1946 года она умерла от тяжелой болезни и была похоронена на минском Военном кладбище.

Фото: racyja.com
Фото: racyja.com
Фото: racyja.com

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