Во Франции впервые родились детеныши панды 5.08.2017, 13:25

Первая леди Брижит Макрон станет крестной матерью для маленькой панды.

Двое детенышей гигантской панды родились поздно вечером 4 августа в зоопарке Боваль во Франции, один из них скончался, сообщает Reuters.

Мама Хуан Хуан была несколько дней под наблюдением команды специалистов, включая двух китайцев. Первый малыш был слишком слаб и умер спустя два часа. В дикой природе панды обычно рожают по одному детенышу.

Панды появляются на свет крошечными (вес выжившего детеныша составляет 142,4 грамма), слепыми и розовыми, почти без волосяного покрова.

C'est un mâle ! Mini Yuan Zi & Huan Huan vont bien :D #BBpandaBeauval pic.twitter.com/bZyegxLAjy — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) 5 августа 2017 г.

Нового обитателя французского зоопарка назвали Юан Дзы-младший. Работники зоопарка опубликовали фото и видео с новорожденным.

Имена новорожденным выбрали китайцы. А французы объявили, что первая леди Брижит Макрон станет крестной матерью для маленькой панды, сообщает CGTN.COM на AFP.

Это первое потомство единственной пары панд во Франции, они находятся в стране с 2012 года по договору аренды с КНР на 10 лет.