Во Франции впервые родились детеныши панды
- 5.08.2017, 13:25
Первая леди Брижит Макрон станет крестной матерью для маленькой панды.
Двое детенышей гигантской панды родились поздно вечером 4 августа в зоопарке Боваль во Франции, один из них скончался, сообщает Reuters.
Мама Хуан Хуан была несколько дней под наблюдением команды специалистов, включая двух китайцев. Первый малыш был слишком слаб и умер спустя два часа. В дикой природе панды обычно рожают по одному детенышу.
Панды появляются на свет крошечными (вес выжившего детеныша составляет 142,4 грамма), слепыми и розовыми, почти без волосяного покрова.
C'est un mâle ! Mini Yuan Zi & Huan Huan vont bien :D #BBpandaBeauval pic.twitter.com/bZyegxLAjy— ZooParc de Beauval (@zoobeauval) 5 августа 2017 г.
Нового обитателя французского зоопарка назвали Юан Дзы-младший. Работники зоопарка опубликовали фото и видео с новорожденным.
Имена новорожденным выбрали китайцы. А французы объявили, что первая леди Брижит Макрон станет крестной матерью для маленькой панды, сообщает CGTN.COM на AFP.
Это первое потомство единственной пары панд во Франции, они находятся в стране с 2012 года по договору аренды с КНР на 10 лет.