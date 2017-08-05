«Чем больше родственничков назначено на высокие посты, тем быстрее придет конец» 6 5.08.2017, 13:29

Отчего подыхают феодальные системы?

А оттого, что важнейшие места в них занимаются по праву родства. От отсутствия социальных лифтов, - пишет публицист Егор Седов на своей странице в Facebook.

"Дочка такого-то, племянница такого-то, сынок такого-то... И как только это происходит, дорожка к "все прогнило до основания" проложена.

В свое время в Сиаме (который стал "Таиландом" в ХХ веке) к власти пришла узурпаторская династия. Менее чем через век практически 99,9% госдолжностей были за родичами королевской семьи. Кончилось все это неприятнейшим образом: к столице подступили бирманцы, а король приказал ни в коем случае не использовать пушки - его любимая наложница рожала очередного принца.

Где-то через неделю ему стало не до семейных отношений и вообще не до чего: изнеженный дворцовой жизнью, беглый правитель умер, скитаясь по джунглям. А Сиам на некоторое время утратил субъектность.

Это к вопросу о компетентности. Чем больше родственничков, назначенных на высокие посты, - тем быстрее государству придет конец".