Каждый будет как Гагарин 6 Константин Скуратович, «Белрынок»

5.08.2017, 13:32

Карикатура: Сергей Елкин

Не получится ли в скорости так, что полет белоруса в космос станет реальным, а возможность купить спички в сельпо исчезнет?

Это обычно случается с каждым. Иногда ты делишься с окружающими разнообразными новостями, но чаще окружающие информируют тебя о том, что случилось или случится в мире. Когда ты, например, спал, не смотрел ТВ, не читал газет, не присутствовал в социальных сетях, а их насыщали не спящие в этот момент корреспонденты.

А в этих сетях сколько участников, столько и мнений. Каждый мнит себя экспертом и учителем жизни.

Впрочем, «социальные сети» возникли не благодаря современным информационным технологиям, а гораздо раньше. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить Ленина, читающего созданную же им газету «Правда».

Что было, что есть и что будет с миром и с каждым из нас в своей любимой каждым белорусом стране. Можно предложить несколько тем, которые рассказывают о реальном состоянии дел и прогнозируют их развитие. Например, председатель «совета республики» Михаил Мясникович поделился радостью с теми белорусами, которые доживут выхода их страны в космос со своим кораблем и своим космонавтом.

Не сразу, а поэтапно. Белорусские космонавты сначала поднимутся в космос и опустятся на арендованных в других государствах кораблях-станциях. А после перейдут на свои. Но произойдет это быстро, поскольку, как можно было понять бывшего председателя НАН РБ, сейчас собственная космическая программа стоит не очень дорого. Тем более, что уже сегодня Беларусь можно назвать космической державой: «Космос для нас становится уже устойчиво функционирующей и признанной отраслью экономики, а не просто чем-то разовым. Сегодня мы космическая держава, мы узнаваемы…»

Г-н Мясникович говорил и о том, что белорусы в этой сфере на равных действуют с зарубежными учеными и специалистами, что эта работа поощряется ООН, которая приняла Беларусь в специальный Комитет по использованию космического пространства в мирных целях.

Что ж, белорусы себя считают людьми мирными, но у них, прежде всего у руководящих деятелей, часто отсутствует чувство меры. Тот же Мясникович, например, заявил, что первый белорусский спутник, запущенный пять лет назад полностью окупился и принес прибыль в размере 8 млн. долларов. Поэтому страна ищет деньги, чтобы запустить следующий спутник. А потом заработать еще больше: «Очередным серьезным шагом может быть наш космонавт в космосе… В будущем, я не исключаю, что мы будем иметь возможность самостоятельно выйти в космос со своим космическим кораблем. И это не фантастика».

И что на это возразить? История свидетельствует, что изначально лидерство в космонавтике захватили две страны – США и СССР. Самая богатая страна в мире, и самая в мире справедливая. Это значит, бедная. Причем и американская, и советская государственные космические программы преследовали военные цели. Они на самом деле в большинстве случаев декорировались в мирные, использовались как средства пропаганды. Полет Гагарина принес СССР немыслимый пропагандистский успех в холодной войне, но после высадки американских астронавтов на Луну все поняли, что США обеспечили за собой вечный приоритет в этой области.

Люди как люди, что американские, что советские, отличались они только тем, что американцы богаты и довольны, а советские люди бедны и довольны тому, что никогда не станут богатыми.

Когда в октябре 1977 года первый раз полетел в космос Владимир Коваленок (спустя 60 лет после Революции), начальство Крупского района переживало шок. Им требовалось срочно, опережая неизбежный приезд телевизионщиков, завести в дом матери белорусского космонавта телевизор, холодильник, что-то приличное из мебели и что-то из одежды. Какую-нибудь кофту…

Так вот жили в то время колхозники и колхозницы, хотя государство не скупилось с финансированием своей «мирной космонавтики». Но и дать денег на это дело больше американцев не могло. Потому что великий и могучий Советский Союз мирное сосуществование (экономическую конкуренцию) своему принципиальному противнику безоговорочно проигрывал.

Как заметил г-н Мясникович, из космоса можно фотографировать Землю и продавать снимки всем заинтересованным. И на этом, мол, зарабатывать. Но не проще ли покупать снимки у других стран, где эту работу проводят давно и постоянно. С другой стороны, государство наше суверенное может потратить свои деньги на что угодно. Оно же постоянно ожидает прибылей на уже потраченные средства. Пока получается плохо. А что получается хорошо, об этом недавно рассказал КГК. Проводя проверку исполнения Государственной научно-технической программы «Агропромкомплекс» на 2013-2015 годы, его специалисты установили, что выделенные на эти цели деньги исполнителями успешно проедаются, а в изготовлении требуемого оборудования разработчики применяют чертежи импортной техники или даже импортные комплектующие, которые собираются и предъявляются как оригинальные, созданные в Беларуси.

Это хуже космической фотографии, которая в худшем случае не принесет стране доходов, но не вызовет возможных судебных разбирательств с зарубежными фирмами по поводу, мягко говоря, некорректного использования белорусскими фирмами чужой интеллектуальной собственности.

Впрочем, мы живем в стране, где советское правило – если запрещено, но хочется, то можно — давно стало общей нормой поведения. Недаром же сам руководитель государства однажды потребовал от швейников: если не могут шить нормальную одежду, пусть научатся воровать «лекала» у зарубежных мастеров.

Возникает парадокс: все воюют с воровством и ворами и сами воруют. Воруют у себя, воруют свое собственное будущее.

Разумеется, никто бы не возражал против того, чтобы у Беларуси появится свой Гагарин, чтобы ребятишки вновь мечтали «поступить» в космонавты. Но, увы. Таких повторений история не знает.

Хотя в истории все бывает, случается и повторяется. Например, ежегодно в стране празднуется день торговли, традиционно в прессе рассказывается о достижениях отрасли и тех трудностях, которые торговцы преодолевают. Намедни об этом рассказывал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Он сообщил, что белорусы традиционно тратят деньги на товары, что торговля ожидает повышения уровня доходов населения, что нет дефицита и очередей, что цены аврально не растут. Но что происходит в Белкоопсоюзе? Оказывается, кооперативная торговля убыточна, следовательно, она не получает нужный для сельчан товар. И это относится к любому магазину, расположенному в населенных пунктах, имеющих не более 2 тысяч жителей.

Сможет ли кто-то назвать белорусскую деревню, в которой живет хотя бы 500 жителей? Думаю, таких вообще нет. Вот и выходит, что сельский житель не может купить нужное в своем магазине, а часто не имеет возможности добраться до иной торговой точки. Для него важнее, что нужного товара нет, хотя также важно, что он продается по справедливой (регулируемой) цене, но не в деревне. А в городе. Для которого надо идти и ехать.

Не получится ли в скорости так, что полет белоруса в космос станет реальным, а возможность купить спички в сельпо исчезнет?

Константин Скуратович, «Белрынок»