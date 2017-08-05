Более 400 фур ожидают выезда на границе с Литвой 5.08.2017, 13:38

Очереди на границах Беларуси уже стали привычным явлением.

На границе с Литвой ожидают выезда более 400 фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

По информации на 12.00, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 170 грузовых автомобилей, в "Привалке" - 125, в "Беняконях" - 69, в "Котловке" - 60.

Также на границе с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" своей очереди ожидают 130 большегрузов, в "Григоровщине" находятся еще 35.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Брест" своей очереди ждут 30 легковушек.