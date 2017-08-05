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Белоруска вышла в финал ЧМ в метании молота

  • 5.08.2017, 14:01

Анна Малыщик успешно преодолела квалификацию соревнований в метании молота на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне.

  Анна Малыщик в первой же попытке (72,79 м) выполнила квалификационный норматив и досрочно отобралась в число 12 финалисток. Финал состоится 7 августа.

А вот белорусский толкатель ядра Алексей Ничипор в лучшей из трех своих попыток отправил снаряд всего лишь на 19,54 м и занял итоговое 28-е место среди 32 участников. Белорус почти на метр отстал от своего лучшего результата, показанного в этом году (20,52). Впрочем, даже если бы он его повторил сегодня, этого не хватило бы для попадания в число 12 финалистов — замкнувший дюжину лучших поляк Конрад Буковецки показал результат 20,55, сообщает sport.tut.by.

6 августа в квалификации метании копья на ЧМ-2017 в Лондоне выступит чемпионка Европы-2016 белоруска Татьяна Холодович.


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